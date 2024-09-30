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中國經濟好轉的大趨勢愈來愈明顯…現在進場？ 狄驤：短線上股市已有過熱的跡象

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
中國央行行長潘功勝24日宣布多項救市措施，包括將下調存款準備率和人行政策利率，消息刺激中國股市隨之高漲。（中新社）
中國央行行長潘功勝24日宣布多項救市措施，包括將下調存款準備率和人行政策利率，消息刺激中國股市隨之高漲。（中新社）

上周中國央行釋出暴力寬鬆政策，激勵了全球投資人的信心，但讓市場更加意外的，是針對股市的政策...

首先，我們觀察美股的狀況能發現，過去美股能夠多年大漲的功臣之一，就是「企業股票回購」，數據顯示企業股票回購對 S&P 500的漲幅貢獻，一度高達了 40.5%，平均值也有 27%。

因此，中國官方為了拯救疲軟的股市，也打算使用類似的方法。

中國央行上周除了降準、降息和調降房貸利率外，還創設兩個新工具：

第一個是讓證券、基金和保險公司，抵押債券、股票和 ETF，跟央行換取國債等高流動性資產，而這些機構透過該工具獲取的資金，只能用於投資股市，該工具初期規模為 5000億人民幣，未來可能再擴大規模。

第二個是讓商業銀行向上市公司和大股東提供低利率貸款，用於回購上市公司股票，該工具初期規模為 3000億人民幣，未來也可能再擴大規模。

簡而言之，近期陸股紛紛從底部暴漲，不只是看好暴力的寬鬆政策，同時也在慶祝中國當局釋出的印鈔炒股政策。

當然，受到寬鬆政策影響，中國經濟好轉的大趨勢愈來愈明顯，但經濟要穩步走高，還有很多變數，像是人民對房市與消費的信心，不可能一瞬間就拉起來，過去信心嚴重受創，勢必要靠時間慢慢修復，也要密切觀察中國官方還會不會釋出更多刺激政策。

所以說，雖然市場上有大量資金衝進陸股，但現階段我們的觀察重點，反而會放在中國營收佔比較高的台灣企業上，尤其是基本面表現亮眼的企業。

邏輯很簡單，這些企業在中國經濟沒那麼好的時候，都能繳出不錯的營收成績單，如未來中國經濟進一步好轉，勢必會有更亮眼的表現。

不過，短線上股市已有過熱的跡象，上周五台美股漲多拉回，許多高檔股也出現明顯的賣壓，這通常是主力出貨，又或是資金輪動的訊號。

那麼，這次回測仍然是逢低卡位的好機會嗎? 哪些族群有望在第四季變成主流? 短線美債明顯回測，投資人該恐懼還是貪婪呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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