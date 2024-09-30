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美科技股下跌 法人：台股恐回測5日線

中央社／ 台北30日電
美股主要指數27日漲跌互見。路透
美股主要指數27日漲跌互見。路透

美股主要指數27日漲跌互見，道瓊工業指數上漲137.89點，以科技股為主的那斯達克指數下跌70.7點。法人表示，台指期夜盤下挫241點，台股今天恐回測5日線短期均線約22632點。

美國公布新通膨數據，市場預期聯邦準備理事會（Fed）將持續降息，美股27日漲跌互見。道瓊工業指數上漲137.89點，漲幅0.33%；標準普爾500指數下跌7.2點，跌幅0.13%；那斯達克指數下跌70.7點，跌幅0.39%；費城半導體指數下跌93.275點，跌幅1.76%。

國內外產業訊息方面，和碩董事長童子賢看好人工智慧（AI）應用帶來更多商機，預期今年產業比去年樂觀。

力積電表示，董事會已確認停止日本新廠合作計畫，並派員前往經產省向主管官員說明，亦已發函告知SBI。由於這案純屬收費服務、技轉的Fab IP模式，力積電終止與日本合作方籌設新廠，與盈虧無因果關係。

電價費率審議會將於30日舉行，工商協進會表示，全球景氣不確定性漸高，盼今年及近期勿再調漲電價，且「用電大戶」多為經營體質良好的大型企業，僅考量用電量大小，便對用電大戶訂定較高電價調幅，並不公允。

法人表示，台積電走勢疲弱，下跌8.86美元，跌幅4.74%，收在177.97美元，台指期夜盤下跌241點，台股今天可能回測22632點5日線短期均線。

道瓊工業指數 電價

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