快訊

中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

壽險回補台股 終結連九賣

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2024年8月銀行和證券業同步減碼台股845億元，連兩個月站賣方，又以券商砍最大，壽險業則終結連九賣，小幅回補43億元，8月金融三業砍股802億元，累計前八月減碼4,502億元，砍股手筆已是去年一整年的近8.6倍。

金融圈認為，9月美國重啟降息循環，美國經濟不確定性提高，11月又逢美國總統大選、地緣政治未除、及台灣AI科技股產業前景未明等四大疑慮，將讓資本市場波動加劇，也增加金融業操盤難度。

一家金控主管說，銀行、券商連兩個月砍台股，可能有兩大原因，一、7月賺了股息就先賣股，入袋為安，二、8月初台股一度大跌千點，市場避險情緒未歇，業者賣股、保留銀彈，等市況明朗後再重新布局，壽險業8月回補43億元則較偏向汰弱留強的換股操作。

若觀察去年同期，銀行和券商也都是在7月開始減降持股，直到年底才有回補跡象，操作轉趨謹慎。

金管會公布2024年8月底金融三業國內外股票投資餘額3兆3,689億元（市價列帳）月減2%，減幅遠高於同期台股指數小漲0.3%，顯示整體金融業8月大舉減降台股部位。

台股指數 壽險業

延伸閱讀

撿便宜？8月初股災超跌 壽險今年首度進場加碼43億

金融三業前8月賺近8200億 今年能攀峰？成敗全看壽險業臉色

國銀8月結束債券連7買 「2原因」反手大賣股債逾2000億

資本利得、股息挹注 壽險業現金水位創近2年半新高

相關新聞

台股再戰24000 誰是領頭羊？

繼美國聯準會降息兩碼，中國央行也宣布降準，美國道瓊與S&P 500指數頻創新高，最弱勢的中國股市也見反彈，台灣加權指數重返60日均線之上，成交量能已有回溫跡象。

深滬股市「死貓跳」？ 謝金河：台積電再度領軍攻堅

即將進入第四季，世界的變化也愈來愈精彩，從八月五日日本銀行宣布升息○．二五％帶來全球股災，日經指數單日大跌四四五一點，接著是美國Fed宣布降息兩碼…

壽險回補台股 終結連九賣

據金管會統計，2024年8月銀行和證券業同步減碼台股845億元，連兩個月站賣方，又以券商砍最大，壽險業則終結連九賣，小幅...

就市論勢／液冷散熱、固態硬碟 吸睛

台股揮別8月低點後，走勢與美國費半指數如出一轍，看似下檔有撐，但卻又缺乏往上攻擊力道。

一周盤前解析／AI伺服器、蘋概 逢低布局

台股上周五（27日）開盤上漲120點，終場以上影線黑K、下跌36點，收在22,822點，成交金額略減。法人建議，近期重點...

類股延續性不佳 台股維持箱型格局、周線連三紅

加權指數上周五下跌36點，收在22,822點，成交量約4,348億元。籌碼面部分，三大法人買超301億元，其中外資現貨買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。