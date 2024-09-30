壽險回補台股 終結連九賣

據金管會統計，2024年8月銀行和證券業同步減碼台股845億元，連兩個月站賣方，又以券商砍最大，壽險業則終結連九賣，小幅回補43億元，8月金融三業砍股802億元，累計前八月減碼4,502億元，砍股手筆已是去年一整年的近8.6倍。

金融圈認為，9月美國重啟降息循環，美國經濟不確定性提高，11月又逢美國總統大選、地緣政治未除、及台灣AI科技股產業前景未明等四大疑慮，將讓資本市場波動加劇，也增加金融業操盤難度。

一家金控主管說，銀行、券商連兩個月砍台股，可能有兩大原因，一、7月賺了股息就先賣股，入袋為安，二、8月初台股一度大跌千點，市場避險情緒未歇，業者賣股、保留銀彈，等市況明朗後再重新布局，壽險業8月回補43億元則較偏向汰弱留強的換股操作。

若觀察去年同期，銀行和券商也都是在7月開始減降持股，直到年底才有回補跡象，操作轉趨謹慎。

金管會公布2024年8月底金融三業國內外股票投資餘額3兆3,689億元（市價列帳）月減2%，減幅遠高於同期台股指數小漲0.3%，顯示整體金融業8月大舉減降台股部位。