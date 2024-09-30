台股震盪向上 Q4三重行情打底…有望再戰歷史新高

台股今（30）日是9月與第3季最後一個交易日，月線挑戰終止連二黑收紅，為第4季「資金、選後、作夢」三重行情打底。法人指出，即便台股短線漲多回檔壓力大，但量能未失控，預料第4季將先高檔盤整再震盪向上，年底有機會再戰歷史新高。

聯準會（Fed）啟動降息循環後，外資連七買，台股上周大漲2.9%，收在22,822點，周線連三紅，本月來已上漲2.4%，今天為9月最後一個交易日，法人看月線收紅機率高，有望終結月線連二黑，不過仍得看今天台股臉色而定。

由於台股短線已漲多，又逢上周五（27日）日圓匯率急升，以及傳出北京要求陸企減少採用輝達（NVIDIA）產品，導致輝達股價下跌2.1%，台積電（2330）ADR重挫4.7%，恐使台股今天開盤面臨不小壓力。

台股Q4可望有三重行情加持

雖台股短線震盪機率高，法人對10月及第4季盤勢仍審慎樂觀。綜合群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國看法，台股10月不確定因素仍多，主因11月初有美國總統大選，又有Fed會議，市場觀望氣氛濃；不過，台積電將於10月17日舉行法說會，有望釋出利多，助力台股動能，看好第4季加權指數有機會看到全年高點24,500點。

法人指出，第4季台股有望受惠於三大行情。首先是內外資共同推升的資金行情，在Fed降息後，有利資金流入台股等新興市場。外資對台股已連七買，9月以來賣超大降至547億元，低於7月及8月。

內資部分，投信今天挑戰連31日買超，也是史上第四長買超紀錄。自營商向來操作靈活，已連買五日，9月來的賣超大減為755億元。

其次是美國總統大選後的選後行情。依美國民調整合網站數據顯示，賀錦麗當選機率50.4%，川普48.1%，兩人差距收斂，明（1）日還有副總統候選人辯論，增添不確定因素。不過，在11月5日大選投票日、7日Fed會議後，政經及利率政策將更明朗。

第三是年底作夢行情。統計1987年以來，12月投資台股勝率高達76%，為全年最高，元月及第1季勝率也不低，都有利資金進駐，推升台股上攻。