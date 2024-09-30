就市論勢／液冷散熱、固態硬碟 吸睛

盤勢分析

台股揮別8月低點後，走勢與美國費半指數如出一轍，看似下檔有撐，但卻又缺乏往上攻擊力道。

觀察主要權值股表現，可發現AI半導體族群股價突然熄火，即便美國聯準會宣布降息2碼，理論上應催化成長股表現，加上OpenAI發表最新一代具推論能力的大語言模型，也應再次帶動AI半導體族群股價表現，但實際上，市場似乎更期待更多證據，證明AI半導體族群獲利高成長力道可望延續到2026年。

展望後市，看來仍要回歸觀察美系科技巨頭對明、後年AI設備投資的規劃，因此，10月起的美系雲端服務業者財報表現，或許將是決定未來AI半導體股價走勢的關鍵。

投資建議

台股科技股中，AI半導體族群仍是短期營收能見度最高的標的，市場關注的輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器蓄勢待發，有利支撐主要供應鏈營收表現，首波GB200供應名單內的組裝廠，以及對應所需的液冷散熱模組供應廠，將是重點受惠族群。

另一方面，雖然蘋果Apple Intelligence雷聲大、雨點小，iPhone 16系列新機開賣首周銷量低於預期，但邊緣AI仍在萌芽階段，後續不論AI手機或AI PC，隨著時間演進，配合大語言模型成熟度提升，滲透率有機會逐漸提升。

記憶體等與AI半導體關係度較低的族群，現階段營收能見度相對較低。研調機構下調2025年記憶體產值增長速度，認為僅儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需相對有序，建議可留意以企業級固態硬碟（SSD）為主力產品的廠商。

高股息個股依然是值得留意的族群，年底前有多檔高股息ETF進行換股，各產業中穩定配息、殖利率4%以上的個股，可列為觀察重心。