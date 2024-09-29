一周盤前解析／AI伺服器、蘋概 逢低布局

台股上周五（27日）開盤上漲120點，終場以上影線黑K、下跌36點，收在22,822點，成交金額略減。法人建議，近期重點的AI相關、蘋概股可以趁拉回或者整理中伺機布局。

台新投顧協理范婉瑜指出，加權指數站上季線後，量能回溫，並回補8月初的跳空缺口，技術面轉強有利後續上行動能，料短線指數維持偏多震盪，後續留意經濟數據，及聯準會成員談話；操作方面，量能逐漸回溫，先進封裝、AI伺服器、散熱等族群可留意。

統一投顧協理陳晏平認為，儘管包括中東衝突、美總統大選及「美政府關門」等議題的不確定因素仍在，但在資金行情增溫下，台股技術型態上仍為多方掌控，操作上，建議以5日線為重要觀察指標，收盤未跌破前，仍可擇優選股操作，選股方向建議以AI先進半導體、設備、光通訊、車用、壽險、運動概念股、重電綠能等族群。

第一金投顧協理黃奕銓表示，台股在台積電帶領下持續推高，站上季線後中長線翻多，建議可尋找仍在年線附近的低位階股票入手；盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，第4季仍看好台積電相關、AI伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有實質獲利的產業。