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陳奕光專欄／權值、績優、作夢股 Q4聚光

經濟日報／ 陳奕光
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照

近期美國失業率一直維持在4%以上水準，而甫公布的美國8月消費者物價指數CPI年增2.5%，低於預期的2.6%，也低於前值的2.9%。在高利率環境下，美國的通膨已經壓到政府官員可以接受的數字。

失業率居高不下，也因此美國在9月18日的FOMC會議中，一口氣宣布降息2碼，利率區間由5.25-5.50%下降至4.75-5.00%，降息幅度與速度快於市場預期，點陣圖中位數顯示今年降息幅度由1碼修正至4碼，明年、後年各4碼及2碼。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，通膨數據顯示已逐漸往聯準會設定2%的目標前進，因此轉而關注就業市場冷卻的情況。在被問及11月是否有可能降息時，鮑爾表示，聯準會對各種可能選項保持開放態度。根據FedWatch網站最新資料，下一次會議11月7日降息1碼的機率是51%、而降息2碼的機率是49%。到年底還要降息2碼。

美股方面，道瓊近期頻頻創下歷史新高，而目前那斯達克、費城半導體等科技指數的位階仍相較道瓊低，第4季將有補漲跟上的空間，當然短線漲多，目前逐漸碰到前波7月大量套牢區，有拉回壓力，加上美國大選進入選前一個月，10月恐將較9月震盪。

但隨著11月5日美國大選結束，年底11~12月將迎來波段行情，主要是寬鬆的資金、業績進入年底耶誕節行情、以及輝達（NVIDIA）的GB系列終於開始出貨，這些都將進一步推升台股的評價。

從2018年以來，加權指數11月連續六年上漲，12月更是15年來只下跌二次，台股經歷過9~10月的震盪，年底行情值得期待，看好第4季行情三大選股方向，分別是權值股、績優股、作夢股。

權值股包含台積電（2330）、鴻海、聯發科等將隨著指數上漲；績優股包括數字進入年底旺季的AI族群、蘋概族群；作夢股包括IP、IC設計、新產品如SWITCH 2相關、CPO、散熱、政府推動的綠能、重電與生技等明年持續成長的產業。

權值股方面，台積電將在10月21日公布財報，市場預期第3季每股稅後純益（EPS）達11.45元，將單季獲利超過一個股本，明年外資估計EPS為53元，市場目標價落於1,200元附近，未來將持續帶領台股往上。

鴻海方面則是自從GB系列傳出遞延，股價就在180元附近整理至今，但GB系列只是遲到不是不到，市場估計鴻海明年獲利將達15元，外資普遍看股價240~250元，可以留意。

蘋概股方面，8月提早大拉貨，9月營收普遍回落到正常水準，但蘋果近年11~12月上漲機率80%，相關供應鏈包括大立光、玉晶光、華通等可以逢低布局。

新產品方面，任天堂睽違七年將推出第二代SWITCH，2017至2024年6月共銷售1.43億台，未來上市將引爆換機潮，SWITCH親子同樂的特性將有缺貨潮，因此近期供應鏈傳出密集備貨，相關供應鏈包括原相、茂達等可以留意。

AI供應鏈方面，普遍位階較低，相關供應鏈包括組裝廠鴻海、廣達、緯穎；散熱雙雄奇鋐、雙鴻；機殼的勤誠、川湖；連接線的佳必琪等可以留意。

能源股方面，9月26日剛掛牌的泓德能源，1~8月累計營收52億元、年成長114%，明年有望成為能源股獲利王，也可留意。綜合以上，道瓊指數近期再度創下歷史新高，美股仍是多頭架構帶領台股往上，第4季的行情值得期待。（作者是第一金投顧董事長）

美國大選 降息

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