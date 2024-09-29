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類股延續性不佳 台股維持箱型格局 周線連三紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數上周五下跌36點，收在22,822點，成交量約4,348億元。籌碼面部分，三大法人買超301億元，其中外資現貨買超246.4億元，淨空單減少844口至36,237口。投信買超9.7億元，自營商買超45.1億元。上周台股上漲663點，漲幅2.9%，周線連三紅。

上周五美股四大指數僅道瓊工業指數上漲0.3%，其他三大指數跌幅在0.1%至1.7%之間，其中又以費半指數下跌1.7%最重。

永豐期貨指出，美國強勁的初次請領失業金人數緩解市場對於美國就業市場放緩的擔憂，目前由於美國臨時性失業人口並未大幅走高，整體失業人口結構未明顯惡化。若初領失業金人數維持在30萬以下的歷史低點，市場理論上不會過度恐慌，仍較為有利多方進攻。

永豐期貨表示，加權指數上周五再度開高走低，可說是完全複製上周四盤跌走勢，量能部分維持在4,300億左右。目前類股延續性不佳，盤面熱門題材股包括矽光子、機器人等類股等，近期若出現長紅，隔天容易回測收斂短線乖離。台指操作上可分為兩個部分，日盤若出現明顯開高或開低，減少追價頻率，或可適度進行逆勢操作。夜盤部份則可根據美股的盤面氛圍順勢操作。

失業 美國

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