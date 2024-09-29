台股聚焦能源週題材 第4季待美國總統選舉底定

台股第3季剩下最後1個交易日，本週將聚焦能源週題材。展望第4季，包括永豐金、復華、群益、施羅德等多家投信投顧業者，一致看好11月美國總統大選後，不確定因素消除，台股行情可期。

永豐金投顧分析，從過去經驗來看，美國大選前，大型資金不敢進場，股市轉為觀望、行情有限。

不過永豐投顧觀察，這一波台股低量守住底部，代表大額投資人不欲殺低，對中長線有所期待；10月為美國大選前最後1個月，已近隧道盡頭，預期外資可望於選後回歸台股。

復華基金經理人呂宏宇認為，美國將於11月舉行總統大選，由於目前兩黨候選人民調膠著，為選前增添市場不確定性；但選後將回歸產業基本面發展，由於企業獲利展望良好，選後行情可期。

他看好AI仍是第4季台股投資的主旋律，美國聯準會（Fed）9月已啟動降息，降息循環一旦啟動，不容易一下子反轉，有利市場流動性。呂宏宇看好降息有助刺激美國房市、車市，國內汽車零組件及與裝潢裝修相關的族群，有望成為受惠者。

群益投顧總經理范振鴻分析，第4季最重要的國際事件就是11月5日美國總統大選，目前選情依舊白熱化，在不確定因素下，預估台股指數上漲空間有限。而10月上旬特斯拉（Tesla）將發表無人駕駛計程車Robotaxi，輝達（NVIDIA）備受矚目的GB200 AI晶片也準備於第4季出貨，將牽動相關概念股表現，成長股的股價空間可望大於指數。

施羅德基金經理人葉獻文觀察，7、8月以來台股震盪加劇，隨著9月美國聯準會降息後，市場信心獲得提振。他認為第4季最重要的觀察重點就是11月美國總統大選，屆時結果底定，不確定因素消除，不論誰勝出，台股有望展現行情。