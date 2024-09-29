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籌碼沉澱族群 多頭焦點

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股周K連三紅、走勢震盪盤堅，雖然進入增資新股密集出籠期，不過，長榮航（2618）、群創、長榮、聯電等個股，因融資減少、法人逆勢加碼，股價抗震表態，這些強勢「籌碼沉澱換手」概念股，有機會力扛多頭續攻大旗。

統一投顧董事長黎方國表示，美國公布GDP及初領失業金人數均優於預期，加上近期中美兩國央行接連釋出貨幣寬鬆政策，帶動全球風險性資產上揚，台股短線可望維持高檔震盪格局。

不過，由於除權息過後增資新股密集出籠，籌碼面恐相對凌亂，預期22,800點將成為多空角力關卡，短線籌碼面變化至為重要。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股盤勢中，融資降幅大且法人加碼族群，散戶浮額較輕、籌碼相對沉澱，若能配合股價強勢抗震，可望在台股多頭保衛戰中率先突圍而出。

台股 增資 長榮航

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台股外資連七買 周線連三紅

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