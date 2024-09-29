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增資新股上市 掀籌碼大戰

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股盤勢多空震盪，現階段因進入增資新股「密集發放期」，富邦金（2881）、王道銀行、遠東銀、潤弘、美亞、新潤、力麒、日盛台駿、大樹等，總計逾164萬張增資新股將密集上市，大盤預計上演「籌碼大戰」戲碼。

由於超過164萬張增資新股預計明（30）日起至10月底前，將會密集出籠，大盤多空也將齊步激戰，盤勢與個股震盪程度預期加劇。

台新投顧副總黃文清表示，富邦金、遠東銀、潤弘、力麒、日盛台駿、大樹、材料-KY、富邦媒、三洋實業等多檔產業指標股，增資股將接續發放，雖有賣壓影響，但股價不一定會下跌，「關鍵須觀察市場環境、個股業績成長性、本益比合理區間」。

增資新股近期上市的主要公司
增資新股近期上市的主要公司

電子、傳產近期走勢輪動，盤面主流族群變化快速，配合大量增資股即將上市，短期可能加深籌碼面的不穩定，但預期「獲利成長性佳的個股，應該仍會受到市場法人青睞。」

就新股上市張數與時程來看，目前張數最多的是，富邦金在10月15日有65.07萬張公積增資新股上市；王道銀行9月30日有25萬張現金增資繳款憑證上市；遠東銀10月11日有20.59萬張新股上市；潤弘10月1日有7.4萬張盈餘增資新股上市。

另外，美亞、新潤、力麒、日盛台駿、勁豐、大樹、順天、材料-KY、富邦媒、環泰、三豐、三洋實業等傳產與科技股，也都各自有1萬張以上增資新股將密集釋出。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股目前處震盪盤堅格局，增資股消化速度恐將比市場預期快，台股仍可能配合國際股市呈現區間整理。

若搭配除權息和主要增資股出籠時間點分析，增資股高峰賣壓應可望在10、11月告一段落，這段時間前後，也將讓大盤積蓄另一波彈升動能，預期第4季成長性高的績優族群仍可逢低布局。

法人強調，儘管對於增資股，市場一般以負面解讀，但觀察不少增資股先前個股股價已經隨大盤修正，較無短線過熱的獲利了結賣壓，法人若能趁增資股出籠之際加碼，將有助股價持穩。

個股 增資 富邦金

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