Q3台股擂台 張貽程奪冠
本報台股擂台上周五結算第3季比賽成果（比賽期間為6月28日到9月27日），「外資王牌」張貽程以31%的報酬，再度蟬聯季冠軍，打敗同期間大盤下跌0.9%的表現；繼今年第1季首度奪冠後，連續第2、3季再度奪冠。新一季賽事同日起跑。
操作步調上，張貽程擅長領先市場思考，運用曾在大型美系外資交易室的經驗，搭上題材熱度和買盤力道來創造績效，在第3季類股快速輪動情況下，採取穩健布局策略因應，並且榮獲冠軍。
對於連三季拿下冠軍，張貽程表示，多頭行情不會是一路順遂，必須掌握節奏、迎風破浪才是奪冠關鍵。展望後市，他強調近期主要經濟體同步降息，包含美國聯準會、英國、歐洲央行及中國人民銀行。此外，今年11、12月預期聯準會將進一步再降息，加上第4季電子業旺季的行情，有利於台股第4季開局，多頭行情將生生不息。
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