台股9月先蹲後跳將邁入第4季 5大投顧名師這樣看10月行情

台股經過9月先蹲後跳後，月末轉趨高檔震盪，市場高度關注10月行情表現。展望後市，法人指出，台股中線翻空為多後，雖然短線漲多承壓，不過隨台股轉向「價漲量增」的健康結構，預期行情有機會衝高，並上看24,000點大關。

下半年來的台股，在各項國際變因的交相影響下，指數震盪盤軟，甚至短、中、長線一度同步翻空，幸賴國家隊積極救市、投信不斷狂砸銀彈，加上市場大戶不斷逢低炒底，直到近二周才使行情接連強漲，扭轉短中線的頹勢。

展望10月台股行情，綜合群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、永豐投顧總經理李學詩等市場名師的看法，台股短線雖面臨漲多的壓力，但整體來說，10月行情不看淡。

蔡明彥認為，台股這波反彈，雖漲了近1,800點，加上23,000點關前轉趨修正，短線恐將承壓。不過，由於技術面多頭架構未變、加上台積電站上千元領漲，預期短多格局未變，行情看23,200點。

此外，在美國啟動降息循環下，整體基本面表現漸入佳境，預期第4季台股指數將在21,000點到24,500點區間震盪，金融類股、重電綠能概念股、生技類股、利基股等四大產業，將有望迎來一波反彈走勢。

陳奕光認為，隨著時序即將進入10月，年底的旺季行情 正式開始啟動，類股有望重新開始輪漲。行情方面，短線指數漲多，碰到前面套牢區，有拉回修正的壓力，建議低持股的頭資人，可以等待行情回檔後再行布局。

朱晏民說，由於上周台股大漲663點、漲幅2.9%，周K連三紅，盤堅偏多格局不變，加上近來成交量能緩步擴增，有利多頭延續，且短中期均線糾結後開始走揚，配合量能控制得宜，上檔壓力上看23,650點。

黎方國表示，儘管包括中東衝突、美總統大選、及「美政府關門」議題等不確定因素仍在，但在資金行情增溫下，台股技術型態仍為多方掌控。操作上，建議以5日線為重要觀察指標，收盤未跌破前，均可擇優選股操作。

李學詩指出，近來台股短線雖轉強，但在美國總統大選前，不確定因素仍多，建議投資人保持審慎樂觀的態度。真正的行情，需等待美國總統大選結束後，搭配年底到年初通常有第1季的作夢行情，建議10月有低就逢低布局。