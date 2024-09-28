快訊

金龍風暴重打炒房！解析房貸現況 2類人免驚

遺憾巧合！麥教授「和鄧不利多同天過世」 哈利、妙麗痛別導師：偉大有了真實定義

工研院長又獲延任掀茶壺風暴 「非他不可」背後為了誰

美通膨降溫 法人：台股漲多休息、留意補漲股

中央社／ 台北28日電

美國通貨膨脹數據降溫，美股道瓊工業指數再創新高，其他3大指數收黑。法人指出，台股先前漲多是因為外資加速回補，美股拉回後，台股可順勢休息，近期傳產族群開始跌深反彈，年底前可留意落後補漲行情。

美國8月個人消費支出（PCE）物價指數年增2.2%，低於市場預期，顯示通膨正逐步降溫，道瓊工業指數27日終場上漲137.89點，或0.33%，收在42313.00點；標準普爾500指數下跌7.20點，或0.13%，收在5738.17點；那斯達克指數下跌70.70點，或0.39%，收在18119.59點；費城半導體指數下跌93.275點，或1.76%，收在5217.227點。

台股27日早盤攻上23000點，出現多頭獲利了結賣壓，加上台積電回測千元，加權指數震盪走低，終場翻黑下跌36.02點，收22822.79點，成交值新台幣4231.15億元。三大法人合計買超295.64億元；外資買超246.9億元，連續7個交易日買超。

華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者電訪表示，台股先前上漲一大段，是因為外資加速回補1000多億元，但產業景氣還是不好，只有人工智慧（AI）趨勢比較看好。

儲祥生說，外資回補對象以台積電為主，但台積電美國存託憑證（ADR）今天下跌超過4%，下週台股可能順勢休息。

他提到，最近台股盤勢有些改變，包括塑化、鋼鐵、造紙等族群都跌深反彈，目前時間已接近年底，可留意各類股的落後補漲行情。

國泰期貨指出，台股27日多頭追價謹慎，加權指數開高走低，呈現拉回量縮，籌碼面為中性，以5日線22632點為重要觀察指標。

台積電 台股

延伸閱讀

台股迎旺季行情

台股三軋行情 蓄勢攻高…樂觀派法人看好挑戰24,000

台股外資連七買 周線連三紅

法人估台積第3季每股賺逾11元

相關新聞

台股三軋行情 蓄勢攻高…樂觀派法人看好挑戰24,000

台股先前化解探底危機後，隨美國經濟軟著陸可期，及中國大陸祭出多道猛藥救市，軋空手、軋融券、軋借券賣出的「三軋行情」蠢蠢欲...

台股外資連七買 周線連三紅

台股昨（27）日多頭近關情怯，權王台積電壓盤、股價開平高走低跌15元，險守1,000元整數關卡，連動指數終場跌36點、收...

法人估台積第3季每股賺逾11元

台積電近期股價重返千元俱樂部，法人預估台積電今年第3季單季每股獲利將逾11元，挑戰高點，第4季還可望持續突破。台積電昨（...

一周熱門零股／權王人氣旺 交易量倍增

美聯準會降息2碼，不確定性變數消除，台股行情一舉攻下季線，零股投資人本周也進場共襄盛舉，其中權王台積電（2330）交易量...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 放閃

美國、中國大陸接連推出寬鬆貨幣政策提振經濟，帶動國際股市接力上揚，台股本周在各路買盤回歸下，順利收復季線關卡，追蹤台股標...

興櫃一周回顧／穎台科技勁揚26% 稱冠

台股本周隨美股震盪走高，技術面也突破季線反壓，興櫃市場方面本周累計漲幅前十強皆逾10%，其中穎台科技（6775）漲26....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。