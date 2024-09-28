美通膨降溫 法人：台股漲多休息、留意補漲股

美國通貨膨脹數據降溫，美股道瓊工業指數再創新高，其他3大指數收黑。法人指出，台股先前漲多是因為外資加速回補，美股拉回後，台股可順勢休息，近期傳產族群開始跌深反彈，年底前可留意落後補漲行情。

美國8月個人消費支出（PCE）物價指數年增2.2%，低於市場預期，顯示通膨正逐步降溫，道瓊工業指數27日終場上漲137.89點，或0.33%，收在42313.00點；標準普爾500指數下跌7.20點，或0.13%，收在5738.17點；那斯達克指數下跌70.70點，或0.39%，收在18119.59點；費城半導體指數下跌93.275點，或1.76%，收在5217.227點。

台股27日早盤攻上23000點，出現多頭獲利了結賣壓，加上台積電回測千元，加權指數震盪走低，終場翻黑下跌36.02點，收22822.79點，成交值新台幣4231.15億元。三大法人合計買超295.64億元；外資買超246.9億元，連續7個交易日買超。

華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者電訪表示，台股先前上漲一大段，是因為外資加速回補1000多億元，但產業景氣還是不好，只有人工智慧（AI）趨勢比較看好。

儲祥生說，外資回補對象以台積電為主，但台積電美國存託憑證（ADR）今天下跌超過4%，下週台股可能順勢休息。

他提到，最近台股盤勢有些改變，包括塑化、鋼鐵、造紙等族群都跌深反彈，目前時間已接近年底，可留意各類股的落後補漲行情。

國泰期貨指出，台股27日多頭追價謹慎，加權指數開高走低，呈現拉回量縮，籌碼面為中性，以5日線22632點為重要觀察指標。