就市論勢／半導體封測、設備 可布局

盤面分析

台股昨（27）日開高走低，指數終場由紅翻黑，下跌36點，跌幅0.1%，指數收在22,822點，成交量4,348億元；傳產族群同步加入多頭行列，本周台股周漲幅擴大至2.9%，上漲663點，帶動周線連三紅。

三大法人動向上，睽違17周再度見到內外資攜手買超，投信與自營商本周分別回補80.60億、275.3億元，也推進投信連續買超周數至第17周；外資則是連二買，本周大舉回補1,027.7億元。三大法人本周合計加碼1,383.6億元。

投資建議

第4季驅動台股多頭動力同樣為AI族群。根據估計，自2023至2027年，半導體成長性將是資料中心與伺服器取代車用，成為最大成長動能，看好美國四大雲端龍頭業者對於採購輝達GB200 NVL意願高，預料相關營收將在2025年放量反應，利於相關供應鏈。

選股上，可將AI及先進封裝列為主要布局方向，並增加半導體封測、測試介面、設備、電子零組件等持股比重，並以2025年具有成長性個股為優先選擇。