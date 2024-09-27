興櫃一周回顧／穎台科技勁揚26% 稱冠
台股本周隨美股震盪走高，技術面也突破季線反壓，興櫃市場方面本周累計漲幅前十強皆逾10%，其中穎台科技（6775）漲26.6%，登上興櫃漲幅王。
統計本周以來興櫃個股平均漲幅達0.2%，漲幅前十強依序為穎台科技、佐臻、連鋐科技、朗齊生醫*、傑智環境、全景軟體、太康精密、暄達、博盛半導體、聯享等，漲幅12.4%至26.6%不等，主要分布於科技、半導體、生技醫療、其他等次產業。
其中穎台科技今年7月初起漲，股價大約於7月底至9月中整理三個月的時間後，19日再度發動攻擊，推升至60元的波段新高。目前技術面已翻為強勢多頭型態，但要留意KD指標已達80以上高檔區。
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