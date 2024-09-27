ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 放閃

美國、中國大陸接連推出寬鬆貨幣政策提振經濟，帶動國際股市接力上揚，台股本周在各路買盤回歸下，順利收復季線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周飆8.56%拔得頭籌。

Fed降息2碼，美國經濟仍具韌性，加上中國人行祭出救市三道猛藥，有助市場風險偏好提升，台股本周持續沿5日線盤堅，統計集中市場單周漲663點或2.9%，櫃買市場周線漲3.33點或1.24%，兩市同步連三紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周逾六成打敗兩市大盤，前段班主要分布於IC設計、半導體、高股息等特色，其中富邦蘋果正二N挾槓桿威力周漲8.56%居冠，元大IC設計N、統一IC設計臺灣N排名二、三，漲幅各為7.40%、5.92%。

至於元大台股領航N、富邦存股雙十N、兆豐半導體氣候N、元大ESG配息N、統一微波高息20N、元大ESG高股息N、元大櫃買半導體N等前段班，本周漲幅在4.55%至5.67%不等。