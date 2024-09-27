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一周熱門零股／權王人氣旺 交易量倍增

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

美聯準會降息2碼，不確定性變數消除，台股行情一舉攻下季線，零股投資人本周也進場共襄盛舉，其中權王台積電（2330）交易量大增近倍、突破千萬股大關，另一市場焦點圍繞在ETF。

聯準會啟動降息循環，激勵多頭人氣，加上美光財測優於預期，中共中央政治局會議強調加強財政支持穩定房市，帶動市場風險情緒回溫，同時美國第2季GDP最終值優於預期，初請失業金人數四周移動平均降至6月以來低，減輕市場對景氣衰退擔憂，帶動道瓊、標普、那斯達克、費城半導體等四大指數連連走強，也吸引零股投資人進場搶反彈。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、群益台灣精選高息、鴻海、長榮、國泰永續高股息、群創、復華台灣科技優息、國泰20年美債、元大美債20年、萬海，十檔標的交易量從1,167萬至313萬股，較上周增溫。

其中，台積電隨9月初股價一度失守900元大關、又漲回950元、本周再站回千元大關，吸引零股買盤搶短，另外，海運股隨美東碼頭工人傳出可能罷工消息後，也帶動零股買盤進場。

ETF方面，在美聯準會宣布降息後，相關產品吸引投資人目光，包括群益台灣精選高息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、國泰20年美債、元大美債20年等，市場歸結為最穩健投資商品，熱度不退。

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