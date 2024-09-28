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法人估台積第3季每股賺逾11元
台積電（2330）近期股價重返千元俱樂部，法人預估台積電今年第3季單季每股獲利將逾11元，挑戰高點，第4季還可望持續突破。台積電昨（27）日股價下跌15元，三大法人維持買超，台積電股價驚險守住千元。
台積電昨日公告，將於10月17日召開第3季法人線上說明會，公布2024年第3季財務報告及2024年第4季業績展望。法人看好，台積電下半年旺季可望逐季創新高，預估今年9月營收將月減，但第3季美元財測可望達標，單月營收換算新台幣，僅需約2,201億元就可望達成美元財測，匯率則是外部不確定因素。
台積電日前法說會釋出第3季展望，估計美元營收估計224-232億美元，季增約7.6%-11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標，單季美元營收將挑戰歷史新高。
不過，台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，近期新台幣兌美元呈震盪升值，創近一個月新高，較先前匯率假設出現差距。
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