台股外資連七買 周線連三紅

台股昨（27）日多頭近關情怯，權王台積電（2330）壓盤、股價開平高走低跌15元，險守1,000元整數關卡，連動指數終場跌36點、收22,822點，連六漲止步，23,000點得而復失，成交量縮至4,348億元；但周線仍拉出連三紅，中期反彈行情蓄勢待發。

美國第2季GDP最終值為3%，超乎預期，加上中國大陸承諾推出更多政策支持經濟，樂觀情緒帶動美股四大指數全面走揚，並激勵台股昨日早盤最高大漲220點至23,079點，但因自低點反彈以來已逾2,000點，引發獲利賣壓出籠，指數翻黑收在相對低點。

三大法人昨日買超301.4億元，已連五日同步站在多方。

其中，外資持續回補246.4億元，連七買、累計買超1,536.3億元，統計9月來調節金額縮減至547.2億元，是近三月賣壓最小的月份；外資在台指期留倉淨空單小減844口，降至36,237口。

投信單日加碼9.7億元，將連續買超天數拉長至30日、累計買超1,158.4億元，蓄勢挑戰今年7月1日至8月14日、連買31日的史上第四長紀錄，9月、今年初以來買超金額分別達822億元、7,082.9億元。

對於多空嗅覺相當敏感的自營商，則買超45.1億元，連五買、累計買超275.3億元。值得注意的是，自行買賣部分已連續七日翻多，意味本波行情轉折翻多是「來真的」；八大公股行庫逢高調節44億元，連七賣、累計賣超384.1億元。