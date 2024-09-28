台股三軋行情 蓄勢攻高…樂觀派法人看好挑戰24,000

台股先前化解探底危機後，隨美國經濟軟著陸可期，及中國大陸祭出多道猛藥救市，軋空手、軋融券、軋借券賣出的「三軋行情」蠢蠢欲動，樂觀派法人看好本波目標先看7月18日空方缺口，進而挑戰24,000點關卡。

截至昨（27）日，台股9月漲554點、第3季則跌209點，10月4日即將公布美國非農就業、失業率等經濟數據，但法人表示，受惠盤面氛圍轉佳，及資金持續進場，下周一（30日）仍有機會力拚三線收紅（日線、月線、季線）。

凱基投顧台股總分析師張明祥分析，台股9月上旬在美國8月就業數據、蘋果iPhone16新機發布、美國總統候選人電視辯論等變數測試下，力守21,000點關卡，隨後又因美聯準會（Fed）降息2碼，並緩解經濟硬著陸疑慮後，台股收復季線，多空出現轉折契機。

群益投顧總經理范振鴻認為，標普500成分股中，美股科技七巨頭（Magnificent）獲利成長力道仍優於其餘493家公司，且META股價已領先過高，人工智慧（AI）變現議題利空鈍化，即使美國總統大選干擾未除，但預期美費半、那斯達克指數在整理完畢後，可望跟進道瓊、標普指數創高走市，有利台股第4季震盪偏多。

台股觀察重點及後市展望

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等名師表示，台股行情目前仍處於「半信半疑中成長」階段。隨美國、中國大陸強力推出寬鬆貨幣政策，將激勵國際熱錢及場外觀望買盤重新歸隊，引發軋空手走勢。

在融券方面，本波於7月26日見到19萬張低點後，在除權息旺季已過，及台股行情上下波動劇烈下，逐漸增加至逾29萬張，增加幅度超過五成，軋融券環境逐漸成型。

范振鴻指出，台股目前外資在台指期未平倉淨空單仍達3.6萬口，處於相對高檔水準，然而隨著美國經濟軟著陸情境發生，遲早會遭到軋空，至於外資及大戶偏空操作的借券賣出部位，亦將逐漸回補，添增多頭火種。