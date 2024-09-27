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證交所「淨零時代的關鍵思維與關鍵科技」論壇 分享減碳機會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所攜手與臺灣碳權交易所、成功大學共同舉辦「淨零時代的關鍵思維與關鍵科技」論壇，邀請國內專家學者分享企業之減碳機會及關鍵技術，吸引近200位企業人士與青年學子參加，活動圓滿成功。

證交所代表致詞表示，為提高資本市場的永續資訊透明度，證交所2023年推出「ESG InfoHub」網站，整合上市公司多元化ESG資訊，以視覺化的儀表板呈現，加強揭露上市公司永續優勢，做為投資決策及企業永續轉型的參考。

另為協助企業邁向淨零轉型，證交所積極與大專院校和NGO機構合辦氣候變遷及淨零減碳等工作坊和教育訓練課程，以提升上市公司的永續知識，為臺灣永續投資的人才庫注入活水。

成大副校長莊偉哲指出，臺灣一年科技政策預算超過1,500億元，半導體領域的研究經費約200億元，淨零減碳領域亦達120億元，顯示淨零碳排是台灣目前備受重視的議題。

面對2050淨零碳排的目標，除透過法規約束外，大學更應研發相關淨零減碳的技術，如成大研發微藻碳捕捉的技術，即為教育界投入減碳的良好示範。

莊偉哲說，成大攜手證交所、碳交所合辦的論壇與課程，聚焦淨零的關鍵思維及科技應用等議題，協助企業及大學一同了解淨零碳排的相關知識，為台灣邁向2050淨零碳排共同努力。

本次論壇影片將置放於「證交所 WebPro3.0 影音傳播網_公司治理宣導」專區及「ESG InfoHub永續課程」專頁，提供更多企業先進瀏覽觀看，擴大教育資源及永續知識普及化。

減碳 證交所

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