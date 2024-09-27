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台股維持箱型格局 法人解析：交投未放大、資訊空窗期
美科技股走強，提振27日台股開盤開高，大盤隨後一度站上23,000關卡，但交投量能無法有效跟著指數上攻而放大，致使推升力道不足，漲勢收斂，加上獲利了結壓力，尾盤指數翻黑，終場下跌36點，收在22,822點。成交量4,301億元。周線連三紅。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股第3季來迄今，波動幅度雖大、但大致維持大箱型，預期接下來也可能大致維持區間整理的格局；一來是從8月初低點迄今，反彈幅度大致已經來到相對滿足點，後續空間有限；其次，若對照5月到7月量能表現，現階段交投動能相對不足。
再就基本面來看，安聯投信台股團隊表示，8月到10月通常為電子業的旺季，但今年不論是蘋果新機，還是原本市場期待PC或筆電銷量有機會搭上AI熱潮，在需求上都出現預期落差，加上時序上又來到旺季尾聲，以及來到資訊的空窗期等大環境，也讓市場動能缺乏催化劑。
就總經面或政策面來看，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會降息兩碼被視為預防性降息，政策轉向有望提供勞動市場及經濟表現支持，不確定因素消弭，接下來可持續關注牽動經濟動能表現的美國10月、11月勞動市場表現。另方面，中國政府近期祭出強力政策激勵陸股和港股，化解先前擔憂，亦為市場挹注一定程度信心。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，時序上將步入第4季，短線上AI主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，故仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度比較高的族群或主題都可多關注。盤面上將維持類股輪動。
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