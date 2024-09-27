台股小跌…外資買超246億前10僅1檔科技股 大買中鋼逾4萬張

台股27日收在22,822.79點，下跌36.02點，但三大法人同步買超，尤以外資買超246.9億元最多，值得注意的是，外資買超前十的個股中，僅有群創（3481）為科技股，其餘皆是傳產股和ETF，買超冠軍是群創，買超47,086張，其次買超中鋼（2002）45,521張，為連6買，第三名為中信中國高股息（00882），買超近3萬張。

台股今日開高走低，終場以小跌作收，但因陸港股近日狂飆，中概股、鋼鐵、塑化、造紙、玻璃等表現搶眼，塑化、鋼鐵類股漲勢凌厲，塑膠指數大漲超過6%，台達化攻漲停至21.6元，台塑、南亞大漲逾6%，台化上漲逾5%；鋼鐵股中鴻、海光、彰源等高達8檔漲停，中鋼則大漲逾6%，收23.1元。

而陸港股ETF漲勢驚人，中信中國50正2單日漲幅12.04%，元大滬深300正2漲幅9.38%，復華香港正2上漲6.71%。

儘管台股今日收跌，但三大法人仍持續買超，外資及陸資（不含外資自營商）買超246.9億元，投信買超3.54億元，自營商買超（合計）45.18億元，其中自營商（自行買賣）買超21.77億元，自營商（避險）買超23.4億元。

外資買超前十大個股以鋼鐵、航運、陸股ETF為主，依序是群創、中鋼、中信中國高股息、元大台灣價值高息、中石化、華新、元大滬深300正2、野村全球航運龍頭、新光金、陽明。

外資買超冠軍是群創，買超47,086張，其次買超中鋼45,521張，為連6買，第三名為中信中國高股息，買超近3萬張。外資買超中石化逾2萬張、華新逾1萬6千多張，陽明逾1萬3千多張，並持續買超新光金破萬張。外資今也買超鴻海12,974張、台積電4,149張。