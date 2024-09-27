富邦證券反詐能力再升級 資安防衛阻詐

富邦證券高度重視防範金融詐騙案件，成立反詐專責單位，透過跨部門的推動與執行，強化反詐作為，更以資安打造堅強防線。為持續提升公司對於詐騙案件的防護能力，富邦證券不斷優化偽冒監控機制和應變流程，且積極與國內外資安機構合作，以最高規格投入反詐騙行動。

富邦證券為提供客戶一個安全、值得信賴的投資環境，特別成立「偽冒案件應變小組」，並運用「RSA FraudAction Service」及「台灣大哥大反詐戰警服務」等平台，提供全時段的偵測，確保在任何時間點都能及時發現並應對潛在威脅。富邦證券自2023年啟動資安阻詐以來，截至今(2024)年9月共監測查獲40個偽冒的APP、釣魚網站及FB粉絲專頁，並全數檢舉下架，有效保護客戶的權益，阻絕詐騙案件於源頭，展現堅強的防詐能力。

偽冒網站讓投資人無法辨別的詐騙案件令人防不勝防，富邦證券「偽冒案件應變小組」一旦發現有偽冒公司網站、商標圖示、社群媒體或行動APP等事件，立即向包括：內政部警政署165全民防騙網、金融資安資訊分享與分析中心、證券商業同業公會、國際資安平台以及電信業者等相關管理單位通報以進行聯防，並申請檢舉下架，防止投資人遭到詐騙。