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台股開高走低下跌36點 三大法人買超295億元
台股27日開高走低，收在22,822.79點，下跌36.02點，跌幅0.16%，成交量4,231.16億元，三大法人買超295.63億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超246.9億元，投信買超3.54億元，自營商買超（合計）45.18億元，其中自營商（自行買賣）買超21.77億元，自營商（避險）買超23.4億元。
陸港股近日狂飆，帶動中概股、鋼鐵、塑化、造紙、玻璃等強漲，亞德客-KY（1590）、台玻（1802）漲停亮燈，亞德客收939元，中租-KY（5871）也大漲超過7%，收163.5元。塑化、鋼鐵類股漲勢凌厲，塑膠指數大漲超過6%，台達化（1309）攻漲停至21.6元，台塑（1301）、南亞（1303）大漲逾6%，台化（1326）上漲逾5%；鋼鐵股中鴻（2014）、海光（2038）、彰源（2030）等高達8檔漲停，中鋼（2002）則大漲逾6%，收23.1元。
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