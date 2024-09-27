BDI 指數大漲逾3%！散裝航運新興漲停 慧洋漲逾8%

BDI指數26日強漲3.72%，來到2,091點，為7月初以來新高，而鐵礦砂、銅、玉米等原物料價格也止跌反彈，散裝航運族群跟進貨櫃三雄大漲，新興（2605）攻上漲停板，慧洋-KY（2637）漲幅逾8%，四維航（5608）上漲逾7%，裕民（2606）漲幅逾4%。

波羅的海BDI指數8月中一度下探至1,655點，隨後止跌上升，昨日來到波段新高，漲至2,091點。

中國大陸近期大規模降息並推出其他刺激措施，激勵農產品及基本金屬價格走高。街口投信分析，受此消息激勵，中國股市大幅反彈走高並帶動相關銅、鐵等基本金屬原物料走高，連帶也激勵了黃豆、小麥和玉米等農產品價格同步反彈大漲。

加上中東地緣政治紛擾，紅海危機持續延燒，航運公司暫無停止繞行非洲的打算，而美國碼頭工人10月1日可能罷工，由於即將到期的合約涵蓋緬因州至德克薩斯州間所有港口，涉及美國約六成航運量，港口關閉將嚴重影響全球貿易。

貨櫃三雄今日持續上漲，散裝航運也跟上，新興漲停至30.15元，慧洋-KY漲至76.4元，大漲8.21%，四維航收19.35元，漲幅7.5%，中航（2612）、裕民漲幅4~5%。

慧洋-KY8月合併營收18.62億元，年增50.08%，8月單月營業利益6.61億元，稅前盈餘為3.97億元，分別年增814.74%與179.17%，自結每股稅前盈餘為0.53元。

慧洋-KY表示，今年散裝航運市況相較去年明顯回溫，7、8月為散裝航運傳統暑期淡季，然中小型船舶運價指數修正幅度不大，呈現淡季不淡表現，接下來即將進入北美穀物出貨旺季，再加上全球政經局勢不穩定、區域衝突不斷，使全球海上航運路線趨於保守，多選擇繞道而行，增加船舶週轉天數，公司樂觀後續營運表現。