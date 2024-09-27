台股開高走低 跌36點收22,822點 台積電跌15元守住千元關卡

台股27日收盤下跌36.02點，終場以22,822.79點作收，成交量4,231.15億元；台積電（2330）收盤價1,000元，下跌15元、跌幅1.48%。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、萬海（2615）、廣達（2382）、中租-KY（5871）、新復興（4909）、陽明海運（2609）、力旺（3529）、昇陽半導體（8028）、元大滬深300正2（00637L）、景碩（3189）及京元電子（2449）；成交金額大且疲軟者有：華星光（4979）、晟銘電（3013）、鈊象（3293）、上詮（3363）、華城（1519）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、創惟（6104）、威盛（2388）、亞光（3019）及國巨（2327）。

第一金投顧表示，台股在台積電帶領下持續推高，站上季線後中長線翻多，可尋找仍在年線附近的低位階股票入手。盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能，仍然是主流產業。目前第4季看好仍然是看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。

台積電為盤面核心，其次則為鴻海、聯發科（2454）等權值股。蘋概方面可以留意大立光（3008）、玉晶光（3406）、華通（2313）等。近期重點的 AI 相關、蘋概股可以趁拉回或者整理中伺機布局。隨著時間進入10月，年底的旺季行情開始啟動，類股有望重新開始輪漲。