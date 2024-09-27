快訊

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

台股開高走低 跌36點收22,822點 台積電跌15元守住千元關卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股27日收盤下跌36.02點，台積電（2330）收盤價1,000元，下跌15元。圖／聯合報系資料照
台股27日收盤下跌36.02點，台積電（2330）收盤價1,000元，下跌15元。圖／聯合報系資料照

台股27日收盤下跌36.02點，終場以22,822.79點作收，成交量4,231.15億元；台積電（2330）收盤價1,000元，下跌15元、跌幅1.48%。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、萬海（2615）、廣達（2382）、中租-KY（5871）、新復興（4909）、陽明海運（2609）、力旺（3529）、昇陽半導體（8028）、元大滬深300正2（00637L）、景碩（3189）及京元電子（2449）；成交金額大且疲軟者有：華星光（4979）、晟銘電（3013）、鈊象（3293）、上詮（3363）、華城（1519）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、創惟（6104）、威盛（2388）、亞光（3019）及國巨（2327）。

第一金投顧表示，台股在台積電帶領下持續推高，站上季線後中長線翻多，可尋找仍在年線附近的低位階股票入手。盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能，仍然是主流產業。目前第4季看好仍然是看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。

台積電為盤面核心，其次則為鴻海、聯發科（2454）等權值股。蘋概方面可以留意大立光（3008）、玉晶光（3406）、華通（2313）等。近期重點的 AI 相關、蘋概股可以趁拉回或者整理中伺機布局。隨著時間進入10月，年底的旺季行情開始啟動，類股有望重新開始輪漲。

AI 台積電 台股

延伸閱讀

台積電盤中翻黑 台股開高震盪走低

台積電第3季單季每股獲利 法人估逾11元創高

她到台積電面試卻問1問題 眾人直呼「涼了」：擺明想當跳板

台股高點無懼！00961善用ROE策略 鎖定抗跌又高成長公司投資

相關新聞

台股開高走低 跌36點收22,822點 台積電跌15元守住千元關卡

台股27日收盤下跌36.02點，終場以22,822.79點作收，成交量4,231.15億元；台積電（2330）收盤價1,...

台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

台股27日開盤指數為22,978,97點，上漲120.16點，漲逾200點，最高來到23,066.86點。台積電（233...

台股連六漲！大戶歸隊 外資六天敲進1,289億 資金行情啟動

台股受惠美國降息、中國大陸降準、日圓回貶等助威，資金行情啟動，配合大戶、中實戶買盤歸隊，昨（26）日上漲97點收22,8...

千金股洗牌 力旺登股后站上2,630

台股昨（26）日延續反彈走勢，盤面大戶多空指標的15檔千金股因季底作帳、結帳因素交錯出現洗牌現象，其中力旺連二日跳空漲停...

永豐金證推「美股股利再投入」

永豐金證券豐存股領先業界推出「美股股利再投入」功能，只要一鍵開啟股利再投入，系統會自動將領到的現金股利，買入原來的股票，...

就市論勢／AI、特斯拉、蘋果鏈 看俏

美聯準會9月利率會議宣布降息2碼，美國走入降息循環，市場曾擔心一次降息2碼代表美國經濟出現衰退可能，事實上影響市場重點不是降息幅度，而是美國景氣是否變差，以目前數據來說，美國經濟軟著陸機率高，聯準會採取的預防性降息措施不至於造成股市大跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。