台積電盤中翻黑 台股開高震盪走低

台股早盤開高，隨後觸及23079.21點攻上23000點，在權王台積電翻黑的拖累下，大盤指數走勢震盪，漲勢收斂，盤中甚至一度翻黑達22806.83點，上下震盪逾270點。

截至12時5分，指數為22811.51點，下跌47.3點，成交金額約為新台幣3000億元。

台積電早盤最高漲10元達1025元，盤中拉回翻黑，跌15元達1000元，陷入千元保衛戰；鴻海盤中192元，上漲2.5元，漲幅近1%；廣達上漲3.5元，漲幅逾1%；緯創上漲1元，漲幅近1%。

台積電組矽光子技術聯盟，相關概念股盤中漲跌互見，包括創威盤中上漲3.8元，漲幅逾6%、眾達漲2.3%、華星光跌幅0.6%。

航運股延續本週以來漲勢，加上美東碼頭罷工威脅，貨櫃三雄中，萬海上漲2元，盤中股價為104元；長榮上漲3元，漲幅逾1%；陽明上漲0.9元，漲幅逾1%。

萬寶投顧執行長王榮旭今天接受中央社訪問時表示，今天台股延續前幾天漲勢，而美國公布GDP數據，沒出現明顯經濟下滑跡象，26日美股指數依舊走高，特別是科技股。

今天台股沿著5日線往上走，展現強勁走勢，大盤指數今天一度攻上23000點，可觀察今天收盤能否持續站穩23000點大關；此外，現在為第3季季底，法人作帳動作多，台股輪動速度快，若整體要穩定一點，須待第3季結束之後。下週進入第4季，新的法人作帳行情會開始，9月營收與第3季財報之後也將陸續公布，可觀察是否會上演財報行情。