快訊

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

台積電盤中翻黑 台股開高震盪走低

中央社／ 台北27日電
台股早盤開高，隨後觸及23079.21點攻上23000點，在權王台積電翻黑的拖累下，大盤指數走勢震盪，漲勢收斂。聯合報系資料照
台股早盤開高，隨後觸及23079.21點攻上23000點，在權王台積電翻黑的拖累下，大盤指數走勢震盪，漲勢收斂。聯合報系資料照

台股早盤開高，隨後觸及23079.21點攻上23000點，在權王台積電翻黑的拖累下，大盤指數走勢震盪，漲勢收斂，盤中甚至一度翻黑達22806.83點，上下震盪逾270點。

截至12時5分，指數為22811.51點，下跌47.3點，成交金額約為新台幣3000億元。

台積電早盤最高漲10元達1025元，盤中拉回翻黑，跌15元達1000元，陷入千元保衛戰；鴻海盤中192元，上漲2.5元，漲幅近1%；廣達上漲3.5元，漲幅逾1%；緯創上漲1元，漲幅近1%。

台積電組矽光子技術聯盟，相關概念股盤中漲跌互見，包括創威盤中上漲3.8元，漲幅逾6%、眾達漲2.3%、華星光跌幅0.6%。

航運股延續本週以來漲勢，加上美東碼頭罷工威脅，貨櫃三雄中，萬海上漲2元，盤中股價為104元；長榮上漲3元，漲幅逾1%；陽明上漲0.9元，漲幅逾1%。

萬寶投顧執行長王榮旭今天接受中央社訪問時表示，今天台股延續前幾天漲勢，而美國公布GDP數據，沒出現明顯經濟下滑跡象，26日美股指數依舊走高，特別是科技股。

今天台股沿著5日線往上走，展現強勁走勢，大盤指數今天一度攻上23000點，可觀察今天收盤能否持續站穩23000點大關；此外，現在為第3季季底，法人作帳動作多，台股輪動速度快，若整體要穩定一點，須待第3季結束之後。下週進入第4季，新的法人作帳行情會開始，9月營收與第3季財報之後也將陸續公布，可觀察是否會上演財報行情。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電第3季單季每股獲利 法人估逾11元創高

她到台積電面試卻問1問題 眾人直呼「涼了」：擺明想當跳板

台股高點無懼！00961善用ROE策略 鎖定抗跌又高成長公司投資

台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

相關新聞

台股開高走低 跌36點收22,822點 台積電跌15元守住千元關卡

台股27日收盤下跌36.02點，終場以22,822.79點作收，成交量4,231.15億元；台積電（2330）收盤價1,...

台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

台股27日開盤指數為22,978,97點，上漲120.16點，漲逾200點，最高來到23,066.86點。台積電（233...

台股連六漲！大戶歸隊 外資六天敲進1,289億 資金行情啟動

台股受惠美國降息、中國大陸降準、日圓回貶等助威，資金行情啟動，配合大戶、中實戶買盤歸隊，昨（26）日上漲97點收22,8...

千金股洗牌 力旺登股后站上2,630

台股昨（26）日延續反彈走勢，盤面大戶多空指標的15檔千金股因季底作帳、結帳因素交錯出現洗牌現象，其中力旺連二日跳空漲停...

永豐金證推「美股股利再投入」

永豐金證券豐存股領先業界推出「美股股利再投入」功能，只要一鍵開啟股利再投入，系統會自動將領到的現金股利，買入原來的股票，...

就市論勢／AI、特斯拉、蘋果鏈 看俏

美聯準會9月利率會議宣布降息2碼，美國走入降息循環，市場曾擔心一次降息2碼代表美國經濟出現衰退可能，事實上影響市場重點不是降息幅度，而是美國景氣是否變差，以目前數據來說，美國經濟軟著陸機率高，聯準會採取的預防性降息措施不至於造成股市大跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。