台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

台股27日開盤指數為22,978,97點，上漲120.16點，漲逾200點，最高來到23,066.86點。台積電（2330）開盤價為1,020元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數整數關前轉趨震盪，惟技術面短多架構未變，台積電持續守穩千元之上，仍有利短線持續偏多表現。個股繼續參考短線技術面變化，汰弱留強，可換股操作因應。

操作題材可留意：

1.電價調漲議題再起，重電族群借題發揮─台電敲定10月電價調漲方案，民生用電不調整，工業電價平均漲幅高達14%，用電連兩年成長且達一定度數的用電大戶與資料中心，漲幅拉高到16至18%，電價審議會將於近日召開決定，調漲電價議題再起,有利重電族群借題發揮。

2.美光財報財測亮麗，台記憶體補漲同樂─美光公布上季財報優於預期，營收大增將近一倍，並看好AI帶動相關HBM記憶體強勁需求，對本季給出樂觀的財測，暫時消除供過於求疑慮，記憶體族群補漲表現；不過，台廠皆未打入HBM，後續產業前景仍須關注南亞科10月9日法說。

周四（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,175.11點，上漲260.36點、漲幅0.62%；S&P500指數上漲0.4%；那斯達克指數上漲0.6%；費半指數上漲3.47%。台積電ADR漲2.46%，每股186.83美元，換算並折合台幣後為每股1,191.19元，較台北交易股票溢價率為17.36%。

美國強勁的初次請領失業金人數報告緩解對勞動市場的擔憂。美光躍升15%，創近13年最大漲幅，預測第1季營收高於預期，凸顯出對人工智慧運算中使用的記憶體晶片需求強勁。

三大法人周四集中市場合計買超266.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超212.1億元，投信買超5.3億元，自營商（自行買賣）買超35.9億元，自營商（避險）買超12.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,266口至12,981口，外資淨空單增加2,791口至-37,081口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,174口至16,573口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,300點，週賣權最大OI落在22,400點 ; 月買權最大OI落在 23,500點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22下降至1.09。VIX指數 上升0.13至21.93。外資台指期買權淨金額0.09億元 ; 賣權淨金額0.8億元。整體選擇權籌碼面偏空。