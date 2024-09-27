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美股收漲 法人：台股多頭要延續先看成交量

中央社／ 台北27日電

受到美光財報亮眼，以及中國可能有額外措施刺激經濟等消息激勵，美股4大指數齊漲，標普再創新高；台股26日開高震盪，終場上漲97.21點，收在22858.81點。法人認為，成交量能若能控制得宜，台股多頭將延續。

華爾街股市主要指數今天皆走揚，標準普爾500指數收盤再創新高。道瓊工業指數上漲260.36點或0.62%，以42175.11點作收；標準普爾500指數上漲23.11點或0.40%，收5745.37點；科技股那斯達克指數上揚108.08點或0.60%，收18190.29點；費城半導體指數勁揚177.98點或3.47%，收5310.50點。

台股26日漲97.21點，收在22858.81點，成交值新台幣4328.82億元。三大法人同步買超，合計買超273.23億元，其中，自營商買超48.7億元，投信買超12.43億元，外資及陸資買超212.1億元。

值得注意的是，外資已連6個交易日買超，自營商連續4個交易日買超，投信自8月16日以來，連續買超台股。

凱基投顧表示，26日台股開高後震盪，K線仍收紅，盤堅偏多格局不變，成交金額4328億元，控制於4500億元左右，有利於多頭延續，短中期均線糾結後開始走揚，指數於22500點附近形成強力支撐。

成交金額若能持續控制於4500億元左右，將最有利於指數穩步上攻，上檔壓力觀察7月18日向下跳空缺口23450至23650點。

台股 外資

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