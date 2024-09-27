千金股洗牌 力旺登股后站上2,630

台股昨（26）日延續反彈走勢，盤面大戶多空指標的15檔千金股因季底作帳、結帳因素交錯出現洗牌現象，其中力旺（3529）連二日跳空漲停收2,630元，擠下大立光登上股后，聯發科則漲45元收1,270元，排名升至第11位。

準千金股部分，鈊象受惠外資及投信買盤挹注，昨日股價攻頂收990元，連六漲，克服季線反壓，今日填權息走勢有機會延續，進一步挑戰1,000元整數關卡，使盤面再現「16千金」榮景。

集中、櫃買市場昨日同步改寫本波反彈高點，雖然高價股具有美國降息提振評價、市場買盤回籠等利多因素，但距季底僅剩三個交易日，外資、投信、代操等法人作帳與結帳動作不一，15檔千金股中，八檔收紅、一檔收平、六檔收黑，漲跌互見。

股王信驊昨日外資、投信對作，股價漲110元收4,570元，站回季、月線等關卡，力旺連續漲停收2,630元，收復所有均線，躋身股后，擠下外資及投信連日同步調節，下跌25元收2,610元的大立光。

旭隼、世芯-KY等兩檔「2,000元俱樂部股」重挫，跌幅各為5.8%、7.1%，至於股價位於1,000至1,995元間的十檔千金股，昨日以聯發科、祥碩、嘉澤表現相對亮麗，漲幅在2%至3.6%不等，尤其聯發科獲投信連20買，近七日更加大買超力道，股價收復季線，今日有機會與健策力爭高價股第十名。