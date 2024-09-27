台股連六漲！大戶歸隊 外資六天敲進1,289億 資金行情啟動

台股受惠美國降息、中國大陸降準、日圓回貶等助威，資金行情啟動，配合大戶、中實戶買盤歸隊，昨（26）日上漲97點收22,858點，連六漲，改寫本波反彈新高；上市櫃合計市值增至79.82兆元，今日將挑戰80兆元大關。

三大法人昨日同步買超共266.1億元，其中，外資回補力道不手軟，買超212.1億元，連六買、累計買超1,289.8億元，且每日都狂敲100億元以上，9月來調節金額縮減至793.6億元；外資在台指期留倉淨空單增2,791口，達37,081口，延續避險動作。

近五日台股表現及外資動向

投信拜被動式ETF買盤持續湧入，昨日續買5.3億元，連29買、累計買超1,148.6億元，分別向史上第四長的連31日買超，及歷來第三大累計買超金額1,353億元紀錄邁進。

自營商則買超48.7億元，連四買、累計買超230.1億元；八大公股行庫逢高調節32.1億元，連六賣、累計賣超340.1億元，為日後低檔護盤儲備銀彈。

台股昨天各路買盤歸隊下持續盤堅，不僅三大法人同步買超，大戶、中實戶也搶進高價股，從千金股漲多跌少可看出蹤跡，2,000元俱樂部成員力旺跳空漲停，準千金股鈊象也是開高走高攻上漲停，台積電（2330）站上千元後續漲10元收在1,015元，提前展開法說行情，加上鴻海、聯發科、廣達等大型電子股轉強下，加權指數沿5日線偏多震盪，最高攻抵22,961點，離23,000點整數大關僅一步之遙。盤面強勢族群主要分布於散熱、IC設計、記憶體、光通訊、半導體材料等，成交量為4,479億元。

台股第3季以來受日圓利差交易平倉、美國經濟衰退疑慮等利空衝擊，一度失守2萬點，所幸投信等內資買盤持續力挺，大盤指數今年漲幅回升至27.4%，優於費城半導體、那斯達克，在全球主要股市名列前茅。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生等看法，聯準會啟動降息循環、大陸祭出三大貨幣政策救市，加上日本央行宣示不急於進一步升息，有效注入市場流動性，強化風險偏好，再度點燃資金行情。

法人表示，台股收復季線、站回所有均線後，帶動大戶、中實戶等買盤陸續歸隊，近二日成交量接連放大至4,481億元、4,479億元，呈現量增價揚格局，但技術面已出現12日、20日、25日等三個多方缺口，且日KD指標進入超買區，提防短線出現過熱拉回走勢。