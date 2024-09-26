推動永續轉型 證交所辦證券業永續發展座談會

臺灣證券交易所日前舉行「113年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」，包括證券業者董監事、高階經理人，及證券商公會、集保結算所、期交所等周邊單位代表、近200人共襄盛舉，與會者廣泛交換意見，會議圓滿成功。

證交所去年規畫將於今年第二至三季間密集舉辦三場永續發展宣導座談會，日前為第三場次，證期局主秘尚光琪特別蒞臨活動現場，表達對證交所積極配合主管機關推動永續發展轉型的肯定。

尚光琪致詞表示，金管會長期以來，持續推動國內企業永續發展轉轉型業務，包括「公司治理3.0-永續發展藍圖」，即以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」等，作為推動主軸。

「綠色金融行動方案3.0」更參考國際趨勢，希望以提升 ESG 資訊揭露質量及透明度、建立永續分類標準的雛型、引導金融機構從對綠能產業的投融資、對綠色及永續發展的支援、培養金融機構因應氣候變遷風險的韌性等，以建立可促進綠色及永續金融市場有效運作的架構與基礎。

為持續推動企業積極實踐永續發展，金管會續於2023年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」為四大主軸，建構「引領企業淨零」、「深化企業永續治理文化」、「精進永續資訊揭露」、「推動ESG評鑑及數位化」等面向。

尚光琪提醒與會者，參酌IFRS（國際財務報導準則基金會）下的ISSB（國際永續準則委員會）所公布的兩大揭露準則（即「一般性永續相關揭露要求」與「氣候相關揭露要求」），金管會已規畫為自2026年會計年度起，資本額達100億元以上上市櫃公司，必須適用前述準則完整揭露，之後也將視情形擴大逐步適用對象。

此次宣導座談會的主軸為淨零排放，首先由中經院綠色經濟研究中心以及能源與環境研究中心劉哲良博士，針對「氣候法的碳定價：碳費與碳權」，闡述氣候治理的議題脈絡、淨零下的轉型風險、氣候變遷因應下的碳定價工具、臺灣自願減量專案、臺灣碳費制度推動，以及綠色成長下的碳定價定位等議題。

劉哲良認為，在淨零排放已成全球共識前提下，企業面對國內外政府因應低碳要求所建立的政策法規、供應鏈要求以及消費者偏好的轉變等，勢必要付出轉型成本。

他特別提到我國碳費制度的特點，在於透過一般與優惠費率的價差，創造自主減量誘因，以降低減量成效的不確定性，並藉由一般費率逐步調升，逐步提升減量誘因。

至於針對受管制對象屬高碳洩漏風險者，在提出自主減量計畫並承諾減量的前提下，將給予風險折扣做為過渡轉型期的調整機制，以降低碳洩漏風險。

鑒於碳定價將成為臺灣綠色成長新動能，政府也將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，即經由產業體質調整與雙軸轉型，以提升我國的國際永續競爭力，並以綠色金融帶動保險、創投等綠色投資。

國發會的國發基金有望以100億元，成立「綠色成長基金」，並由環境部依據減碳量決定投資對象，以帶動國內淨零相關新興產業加速減碳。

環境部並將與金管會合作，和經濟部共同爭取保險業及金融業資金長期投入我國各產業深度節電、淨零措施與資源循環產業，以加速我國淨零與環境永續。

我國也將結合國內外減碳需求，與國內高碳排業者、創投業者、金融機構及能源業者合作，獲得國際級減碳新技術及實質減碳量者為標的物，協助全球及台灣減碳的加速推動。

臺灣碳權交易所協理朱嘉文接棒說明碳交所的功能與展望，並以「淨零趨勢下的碳交易策略」為重點，分門別類介紹強制性與自願性碳權、碳是成本或商機、企業如何進行碳管理，以及碳交所如何幫助企業等議題。

以碳定價機制為例，即區分為強制性與自願性協理前者指各國政府基於自身的減碳或碳中和目標，以總量管制排放作為碳管理政策工具，例如我國環境部徵收碳環境稅費等。

自願性機制則指國家在總量管制排放交易外，透過其他方式讓非被管制者執行減量專案取得碳權，此機制下的碳權極為減量信用額度，代表的經認證的減量成效。

例如我國於去年10月12日公布的「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，即屬於此類規範。

朱嘉文指出，為實現台灣2050淨零目標，臺灣碳交所是由證交所和國發基金共同投資成立，並於2023年正式揭牌營運，成立目的在於透過碳交易市場，提供經濟誘因，推動國家及企業減碳，同時協助於經濟成長和發展取得平衡。

目前碳交所以環境部核發之自願減量額度、抵換專案額度等，作為國內減量額度的交易標的，並於去年底開始，再以國際認證機構VERRA、Gold Standard核發的減量額度，作為國外減量額度交易標的。

同時，碳交所也與英國標準協會BSI簽訂合作備忘錄，共同開設ISO標準認證課程，並與台北、清華、中興、成功、中山等大學合作，舉辦研討會、教育訓練和活動，以推廣減量額度市場的基礎概念。