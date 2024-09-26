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施羅德：台股量能齊發 迎來佳節行情

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股。圖／本報系資料照片
台股。圖／本報系資料照片

台股連六紅，9月26日漲97點（0.2%），收在22,858點，成功收復8月初股災的跳空缺口。施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示，台股量能齊發，迎來佳節行情。

葉獻文表示，7月以來，台股震盪加劇，好險美國聯準會Fed）睽違四年後終於在9月18日降息2碼（即0.5個百分點），開啟降息循環，且近期日圓升值趨於穩定。雖然美股仍小幅震盪，但都是降息啟動前。在降息後，市場更有信心美國將軟著陸，看好風險資產。

以第4季行情來觀察，葉獻文說，11月是相對的關鍵時點，美國大選結果將可底定。無論誰勝出，都可望出現慶祝行情。另外，Fed降息也將經過一個多月的發酵，屆時將可觀察降息對於美國就業、財政或終端消費的影響。

葉獻文說，台股近期量能維持3,500億元以上並緩步墊高，有機會帶動重回多頭格局，可留意後續量能狀況。台股體質堅實，投資人無須過於擔憂。若想要比較輕鬆理財，不妨交由台股經理團隊操刀，靈活布局，監控風險，以定期定額進入台股基金，有效掌握投資機會。

Fed 台股 美國聯準會 降息

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