野村第4季投資組合建議：股二債五 多重資產三

野村投信表示，在第4季，美國經濟軟著陸機會高，且美國聯準會（Fed）採取預防性降息，有利於風險資產。在投資組合中，純債券基金可占五成，包括新興市場債、美國非投資等級債、多元收益債基金；股票部位占20%，聚焦台股優質基金，以參與人工智慧（AI）長線成長趨勢；全球多重資產占30%，以求攻守兼備。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國景氣動能趨緩，通貨膨脹明確降溫，Fed在9月一次降息2碼（即0.5個百分點），點陣圖顯示今年底前還有2碼降息空間，預估2025年降息4碼。2025年全球經濟可望持續成長，企業獲利也有不錯的表現，但11月美國總統大選不確定因素多，市場可能震盪，建議回檔時聚焦成長前景明確且受惠AI成長趨勢較深的美、台等市場。

在純債券基金方面，新興市場債券基金可占20%，以捕捉新興美元主權債較高的殖利率；美國非投資等級債可占15%，以參與千里馬的中長期潛力；全球多元收益債券基金也可占15%，以多元方式來掌握降息循環的獲利契機。

在台股方面，野村投信建議，可配置追求長期成長的主動操盤基金，主要布局成長性產業暨次產業龍頭股，搭配高成長潛力的中小型明日之星，投資範圍兼顧AI趨勢及傳產股。

野村建議，美國股債平衡型基金可占30%，以美國大型優質成長股票為核心，搭配美國高品質債券，既能透過大型優質成長股票把握增值潛力，又能以各類債券控制波動。