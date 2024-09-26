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美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

就市論勢／AI、特斯拉、蘋果鏈 看俏

經濟日報／ 謝文雄（野村高科技基金經理人）

盤勢分析

美聯準會9月利率會議宣布降息2碼，美國走入降息循環，市場曾擔心一次降息2碼代表美國經濟出現衰退可能，事實上影響市場重點不是降息幅度，而是美國景氣是否變差，以目前數據來說，美國經濟軟著陸機率高，聯準會採取的預防性降息措施不至於造成股市大跌。

另一需觀察項目是美國總統大選，由誰勝出將牽動未來政策方向，在民調極為接近情況下，可能要等到大選結束後，多數長期投資資金才會開始布局，因此這段期間預估大盤將以區間整理為主。由於仍有看好明年度企業配息資金持續買進高股息ETF為主標的，亦有助支撐盤勢。

投資建議

在選股方面，依追蹤的400多檔個股，目前預估在2025年每股盈餘成長率（EPS）平均值為7.9%，2024年的EPS成長率預估為40.8%，至於電子股，2025年EPS預估仍有兩成成長率，低於2024年EPS預估的三成成長率，但仍是2025年成長力道較高族群。

此外，AI趨勢終端應用也將見到具有獲利能力的商業模式，首先是微軟預計將在今年11月上市的超微與英特爾新平台x86架構Copilot+ PC新品，因規格提升、AI運算力拉高，在美國降息有望刺激企業換機需求下，成長前景值得期待。

另一個是特斯拉即將在10月10日發表的無人駕駛計程車Robotaxi，由於執行長馬斯克的SpaceX目前控制全球近三分之二的衛星，Robotaxi在發展自駕車領域具有領先優勢。

蘋果的Apple Intelligence雖尚未全面完整推出，但因蘋果擁有全球最多數量的手機／平板等終端設備，未來相關服務上線後，可望轉化為具有實質獲利重要來源之一。這些AI終端應用都需要台灣企業的技術與服務，也是商機所在。

美國經濟 降息

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