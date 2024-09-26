證交所前進國立宜蘭大學 辦理校園專題講座

臺灣證券交易所前進國立宜蘭大學，辦理今(2024)年首場金融教育系列校園講座，邀請金融監督管理委員會證券期貨局局長張振山與年輕學子說明金融理財的重要性及認識投資風險，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，會場學生踴躍參與，參與人數達200人，現場氣氛十分熱絡。

針對近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，於2021年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南已辦理12場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。

證交所總經理李愛玲致詞指出，隨著人生不同階段，投資會是學子們未來面臨重要議題之一，故期勉學子於在學期間要認真學習相關領域知識，如證交所提供宅在家學習網及推出系列學習課程即可供學子建立基礎金融知識。另投資跟投機不同，投資需要投資人瞭解商品特性及相關風險，衡酌自身能力狀況再進行投資。提醒學子慎防詐騙訊息，衡量自身風險承擔能力，注意自身信用，才能有效降低投資及交易風險。

張振山表示，金融領域發展無國界之分，求學期間增強語文能力，可學習外國新知。另近年國內資本市場不斷發展，增加外國業者參與之誘因，勉勵同學能夠在求學階段就開始學習證券知識。

宜蘭大學校長陳威戎指出，這次講座目的是做好金融教育。校長勉勵同學應提早開始學習理財投資知識。期許同學自大一起，即可透過了解如定期定額等觀念，建立正確投資觀念。除了未來求職及就業能具備專業素養，可將相關新知與家人分享。

講座首先由證交所市場推廣部經理卓碧華就「臺灣資本市場與ESG永續發展」議題為同學解惑，說明證交所提供投資人投資資訊可取得之管道、證交所在自身永續發展進程及持續增進上市公司永續資訊揭露廣度與品質之努力，另近年投資詐騙案件增加，卓經理說明證交所在防範投資詐騙相關作為，如：證派外送線上線下活動、結合演唱會及職業棒球賽宣導及徵文大賞等，讓現場同學對未來投資可運用之證交所網站資源、證交所在ESG永續發展及防範投資詐騙作為有進一步認識。

張振山以金融體系大家長角度分享國內資本市場發展現況、臺股優勢及投資理財重要性，並說明主管機關所推動年輕族群友善政策，及年輕人在投資前應注意事項。針對現今投資詐騙案件增加，局長提醒面對不明電話、簡訊、社群媒體、網頁廣告等訊息，應小心謹慎，多方查證，才能維護自身投資權益及保障財產安全。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃金融教育系列校園講座，前進各大專院校，邀請主管機關首長及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身投資經驗與建議，提供年輕人必學之投資心法及必知之投資風險，會中並安排與師生面對面座談，暢談如何認識投資風險及掌握市場趨勢。

證交所將陸續於各地辦理金融教育系列校園講座，來不及現場參與之年輕朋友，最完整內容都在證交所WebPro 3.0影音傳播網，及「宅在家學習網」原音重現。

請投資人逕至證交所官方網站即可觀看歷次講座影音

WebPro 3.0影音傳播網：TWSE 臺灣證券交易所(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/116/?categoryId=151)

宅在家學習網：https://shl.twse.com.tw/