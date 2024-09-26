資金追捧長天期美債 ETF 00931B 第二次追募開募

聯準會降息預期，推動近期美國長天期公債殖利率下滑。據彭博統計，美國20年期公債殖利率從4月25日的4.93%，一路降至9月20日的4.09%。債市多頭行情，吸引投資人大舉進場。截至9月19日，今年以來統一美債20年ETF（00931B）（基金配息來源可能為收益平準金）規模增加73.29%至353.98億元。第二次追募於16日生效，00931B募集額度增加195億元至585億元，讓投資人交易時享有更優異的流動性，預計26日開始募集。

美國長天期公債殖利率下降，也帶動相關ETF為投資人帶來正報酬。歷史經驗顯示，聯準會降息期間，長天期債券比短天期債券更能反應利率調降，往往能繳出相對優異的報酬。另外，美國公債普遍被市場認為是低風險資產，也是美國經濟成長放緩時，債市投資人布局優選。

00931B基金經理人許雅惠表示，本次FOMC會議降息2碼，正式展開降息週期，為聯準會自2022年升息以來的首次降息。最新的利率點陣圖顯示，今年預期降息碼數由1碼調升至4碼，隱含著年底前尚有2碼的降息空間，明年及後年則是預期將降息4碼及2碼。雖然後續聯準會降息幅度及速度，仍需視當下經濟數據和趨勢而定；聯準會主席鮑爾也表示本次降息屬於預防性降息，不該將降息2碼視為新常態，且點陣圖並非利率政策的最終路徑。但在聯準會降息循環展開的背景下，債市展望仍為多頭，長天期美國公債為合適的投資標的。