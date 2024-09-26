外資今買超212億 買這檔ETF最多、新光金竟獲連19買

台股26日收在22,858.81點，上漲97.21點，三大法人同步買超，尤以外資買超212.1億元最高，外資買超個股冠軍是元大台灣價值高息（00940），買超47,946張，其次是買超新光（1409）金46,025張，已是連19買，合計買超106萬8,497張；至於賣超最多的則是台新金（2887），遭外資賣超19,294張，連8賣。

台股早盤以22,841.42點開出，指數在盤中一度拉升至22,961.77點，上漲200.17點，低點則為22,769.24點，逼近平盤，台積電（2330）漲10元，收在1,015元，漲幅0.99%，聯發科（2454）收1,270元，上漲3.67%，鴻海（2317）收189.5元，收復季線。

散熱雙雄表現強勁，奇鋐（3017）大漲6.19%，收617元，雙鴻（3324）漲幅9.44%，收707元，IC設計股也是強勢指標，貨櫃三雄中，長榮（2603）開高走低盤中翻黑，收在206元，跌幅1.67%，萬海（2615）衝上百元，收在102元，漲幅2.3%，陽明海運（2609）以70.9元收盤，漲幅0.71%。

台股終場收在22,858.81點，上漲97.21點，漲幅0.42%，成交量4,328.83億元，三大法人買超273.23億元，包括外資買超212.1億元，投信買超12.43億元，自營商買超（合計）48.7億元，其中自營商（自行買賣）買超35.9億元，自營商（避險）買超12.79億元。

統計外資買超前十大個股依序是元大台灣價值高息、新光金、群創、萬海、陽明海運、復華台灣科技優息、國泰金、群益台灣精選高息、中信中國高股息、友達等；買超前十名中，高息ETF占4檔，貨櫃股、面板股、金融股則各有2檔。

外資買超冠軍為元大台灣價值高息，買超47,946張，其次則是買超新光金46,025張，連19買；買超群創45,492張；外資分別買超萬海及陽明海運超過2.3萬張，長榮也獲外資買超逾1.2萬張；另外，外資買超台積電12,427張，連六買。

統計外資賣超前十大個股依序為台新金、復華富時不動產、亞光、南亞科、金寶、華邦電、中信金、永豐金、國泰費城半導體、元大金等；賣超前十名中，金融股占4檔，台新金續遭外資大賣19,294張，居賣超個股冠軍，連八賣；中信金也遭外資賣超9,935張，連三賣。