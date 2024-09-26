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台股上漲97點 三大法人買超273億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股26日續漲，終場收在22,858.81點，上漲97.21點，漲幅0.42%，成交量4,328.83億元，三大法人買超273.23億元。圖／聯合報系資料照片
台股26日續漲，終場收在22,858.81點，上漲97.21點，漲幅0.42%，成交量4,328.83億元，三大法人買超273.23億元。圖／聯合報系資料照片

台股26日續漲，終場收在22,858.81點，上漲97.21點，漲幅0.42%，成交量4,328.83億元，三大法人買超273.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超212.1億元，投信買超12.43億元，自營商買超（合計）48.7億元，其中自營商（自行買賣）買超35.9億元，自營商（避險）買超12.79億元。

台積電（2330）收1,015元，漲幅1%，聯發科（2454）大漲逾3%，收1,270元。散熱雙雄表現強勁，奇鋐（3017）大漲逾6%，收617元，雙鴻（3324）漲幅逾9%，收707元。遊戲股王鈊象（3293）今年海外授權收入將可望賺超過一個股本，開高走高衝上漲停990元。力旺（3529）今再度跳空漲停鎖死至2,630元，帶動其他IC設計股漲勢，矽統（2363）、盛群（6202）、揚智（3041）等漲停。

三大法人 台股 漲停 自營商

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