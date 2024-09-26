害怕風險...做了研究仍舊不敢開始 專家：陷入「分析癱瘓」、投資沒有完美

管理投資風險

有時候我們因為害怕風險，所以不願踏出投資的第一步。

誰都不喜歡虧損，但是完全不冒險，有可能累積財富嗎？

有些人認為儲蓄帳戶、定期存款之類的產品風險較低。但我認為天底下所有的財務決策與金融產品，都有一些風險（至少有一些限制）。

以定存為例，即使本錢不會減少（永遠要記得看產品說明的那些小字），但報酬率（存款利率）卻低於通膨率，那長期而言，你的錢的購買力其實是下降的。

現在的五澳元，十年後買不到同樣多的東西。所以很多人明知道投資項目的價值難免會有下跌的時候，也還是堅持要投資。

天底下真的有「零風險」的投資工具嗎？

要特別小心所謂的「零風險」理財產品。

要是有人對我說，投資這個一年的報酬率可達百分之十，而且零風險，我的大腦一定會警鈴大作，因為投資本來就有虧損的可能，誰也不能保證絕不會虧損。

這是很多人在理財路上掉入的陷阱。

要是有人向你保證會獲利，說你的本金不到一年就會翻倍，或是推薦保證會成為下一檔飆股的股票，你就該提高警覺。

我認為與其追求零風險的理財工具，不如盡力降低投資風險，追求平靜無波的人生。（要是因為投資，搞得自己膽戰心驚，那可快樂不起來！）

別把短期內需動用的資金拿去投資

千萬不要把應急基金，或是短期內需要動用的錢拿去投資。

這是因為你的投資部位在某一天、某個月或是某一年，可能因為你無法控制的原因（例如全球疫情）而下跌。

股票與ETF之類的投資，通常至少要放眼五至十年的長期。這些投資需要長時間慢慢成長。

投資人會虧損的原因之一，是一看到投資部位價值下跌，就嚇到慌忙賣出。倘若你在投資之前，就知道市場會有起伏，看見自己的投資部位下跌，就比較不會恐慌賣出，因為你知道這是必經之路。

分析癱瘓

你滑著Net­flix，在思考要看哪個節目。有幾個推薦的節目看起來不錯，你能看見其他觀眾正在看哪些節目，還能看預告片。但你很有可能滑了一小時，還沒決定要看什麼。

這就叫分析癱瘓。分析癱瘓會害你無法享受電影之夜，還會害你無法累積財富。

現在的我們從銀行帳戶到投資機會，擁有的選擇如此之多，即使看了那麼多評論，比較過費用，也分析過優缺點，卻感覺還是很難做出最妥適的決定。

而且擁有更多選擇也不會更快樂。心理學家貝瑞．施瓦茨甚至主張，「我們的選擇越多，心情反而越糟」。

好不容易做了決定，又擔心做錯了決定，施瓦茨稱之為「決策幽靈」。

我們有這麼多選擇，自然會想做出「正確」的決定，因此會想一直研究、研究、研究，那要如何避免分析癱瘓？

分析癱瘓說穿了就是決策問題，所以我們就當成決策問題處理。買股票需要經紀商帳戶，對於我認識的人而言，選擇經紀商帳戶很容易引發分析癱瘓（第八章會詳細解說）。接下來我會告訴大家，如何因應這種分析癱瘓。

建議你在決策過程中做筆記，往後就能從你做出的決策歸納出心得，也能思考你當初為何如此決策。我建議以下列方式進行：

首先你必須知道要解決的問題是什麼，搞清楚困境何在。先寫下所有你認為在決策之前，必須知道的資訊。

要是沒完成這一步，你就會困在沒完沒了的研究，永遠都覺得無法做出選擇。

再研究你寫出的資訊，寫下你的發現。這就是你往後決策的基礎。

按照你的發現，列出選項。再將選擇的範圍，縮小到符合你的需求的三個經紀商帳戶。選項若是超過三個就會太多，難以抉擇。

現在要開始嘗試。給自己一段時間，在你選出的三家經紀商開戶試用。記下這三家的優缺點，評估是否符合你的需求。

重點是要訂出試用期過後的決策日，使用你最終選定的帳戶（要記住，選定之後並非不能更改）。最好能找一位朋友監督你的決策流程。

決策的時候到了。依據你蒐集的資訊，以及試用各家經紀商應用程式的經驗，做出最能解決你的問題的選擇。

這個選擇不需要完美，但你必須做出選擇。

要記住，不做決定也是一種決定。

比方說你不選擇在哪一家經紀商開戶投資，投資的時程就會延誤。這也是一種選擇，也許對你來說是正確的選擇，但重點是你心裡要有數。

如果你也有分析癱瘓的問題，那最好提醒自己，理財是不可能做到完美的。

人生充滿變數，一味追求完美，就會遲遲無法行動。所以要摒除追求「完美」的心態，了解的資訊只要夠踏出小小的第一步即可。

你走的每一步，都有助於增強信心，不必等到有了信心才要採取行動。

現在要請你找出一件已經讓你陷入分析癱瘓一陣子的事情，再想想現在能做出哪一個小小的行動。

（本文摘自真文化出版《用錢買快樂：找到自己最重視的價值，好好理財，穩穩投資，財富就能幫你買到時間和快樂》，作者：Kate Campbell）