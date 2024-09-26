台積電以1010元出清獲利7百元！ 達人：若有10萬會買00919每季多領2千股息
台積電8股終於以1010元出清，113年7月19日開始的價差實驗終於結束，賺約700元。補完預支的400元牛排錢後，還剩300元可以吃好料。
這次實驗的心得，情緒沒有什麼起伏，可能是金額太小。
如果交易金額達10萬、100萬，也許對股價的患得患失、貪婪恐懼，會非常明顯。
以後心血來潮，再用大一點的金額實驗吧，例如10萬元。
現在如果有10萬，還是先買3張00919吧，每季多領2000元，不香嗎？
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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