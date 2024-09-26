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力旺飆出第2根漲停再登股后 這幾檔IC設計股也亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
力旺（3529）隨著新產品進入量產，將帶動下半年權利金逐季成長，26日一開盤就跳空以漲停2,630元開出後鎖死。圖為12吋晶圓示意圖。（路透）
力旺（3529）隨著新產品進入量產，將帶動下半年權利金逐季成長，26日一開盤就跳空以漲停2,630元開出後鎖死。圖為12吋晶圓示意圖。（路透）

力旺（3529）隨著新產品進入量產，將帶動下半年權利金逐季成長，26日一開盤就跳空以漲停2,630元開出後鎖死，擠下大立光（3008）再登上股后寶座，連續拉出2根漲停板，同時一口氣收復季線及半年線；力旺領軍IC設計股的上漲攻勢，矽統（2363）、威盛（2388）、揚智（3041）、盛群（6202）、迅杰（6243）等也各擁題材亮燈漲停。

力旺8月營收2.88億元，月減43.51%，年增9.44%，累計前8月營收24.93億元，年增21.25%；力旺在先前法說會時表示，看好授權金與權利金將持續成長，其中，授權金主要由晶圓廠和 IC 設計業者需求驅動，權利金則受惠新應用在先進製程開始量產，預期下半年權利金將逐季成長。

力旺強調，已進入多年成長循環，在全球各代工廠建置超過600多個製程平台，且每年持續增加，相關技術從 OTP進展到各種更複雜的 security IP，MTP 也擴展到各種新型記憶體，看好 IP 權利金將隨著增加。

力旺連續兩個交易日飆上漲停，26日跳空以漲停2,630元開出後鎖死，一舉站上季線及半年線，且超車大立光，奪下股后寶座，股價持續朝前波高點挺進；力旺大漲，IC 設計股也是搶搶滾，矽統、威盛、揚智、盛群、迅杰等各擁題材，盤中亮燈漲停。

聯傑、凌通、研通、旺玖、盤中漲幅逾半根停板；群聯、驊訊、松翰、類比科、聯陽、聯發科、凌陽等盤中大漲逾3~4%。

IC設計 力旺 晶圓廠 漲停

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