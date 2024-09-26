快訊

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說將登場 法人點名受惠族群

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電法說將登場，股價重返千金之列。圖／本報資料照片
台積電法說將登場，股價重返千金之列。圖／本報資料照片

美國聯準會日前宣布降息2碼（0.5個百分點），並預告年底前至少再降2碼，預告資金將為第4季行情鋪路。法人指出，台股基本面佳，台積電重回千金之列，資金重新聚焦半導體股，台積電將在10月17日舉行法說會，受惠族群有設備、矽光子、材料，另外，明年將發行的PS遊戲機族群，也是潛力題材。

新光投信指出，繼美國降息2碼確定，中國緊接著降準、降息，全球資金蜂擁至風險性資產，亞股也受惠於資金浪潮，台股中首波受惠的是科技股，包括台積電、IC設計股的力旺、信驊、祥碩、先進封裝指標股京元電子，台股資金重新聚焦半導體股及半導體ETF（指數型股票基金）。

台股反彈，指數挑戰2萬2800點整數關卡，法人表示，加權指數價漲量增延續短多趨勢，預估未來在美、中兩國股市維持多方態勢下，台股有望由權值股領軍繼續上攻，資金將重新聚焦受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求暢旺帶動，以及消費性電子新品備貨效應啟動後的電子利基股。

新光台灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，美國9月在可能軟著陸情況下啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演成長股的領頭羊，而台灣半導體供應鏈為全球科技業的重要樞紐，現階段更成功站穩在AI趨勢浪尖上，值得投資人可趁目前股價估值合理階段，持續低接作分批布局，或者改採定期定額長線擁抱半導體ETF。

展望第4季台股表現，新光投信表示，歷史統計每年第4季從10月至隔年3月，都是台股年底旺季，較容易出現波段行情。

半導體 台積電 台股

延伸閱讀

台股盤中漲勢收斂 台積電續強、航運股勁揚

「存」0050跟買台積電（2330）是完全不同之事！ 達人：主動選一檔股票叫「投資」

台師大攜台積電推半導體學程 徵才車入校對談

台股早盤漲逾百點 台積電上揚5元開1010元

相關新聞

台股盤中漲勢收斂 台積電續強、航運股勁揚

台股今天開高走高，盤中上漲約200點，至22961點附近，蓄勢挑戰23000點大關未果，漲勢稍見收斂，漲點約百點。台積電...

力旺飆出第2根漲停再登股后 這幾檔IC設計股也亮燈漲停

力旺（3529）隨著新產品進入量產，將帶動下半年權利金逐季成長，26日一開盤就跳空以漲停2,630元開出後鎖死，擠下大立...

台積電法說將登場 法人點名受惠族群

美國聯準會日前宣布降息2碼（0.5個百分點），並預告年底前至少再降2碼，預告資金將為第4季行情鋪路。法人指出，台股基本面...

罷工壓力大 陽明盤中大漲逾5%、萬海衝破100元

距離美東碼頭罷工日越來越近，如果10月1日真的罷工，陽明海運總經理白崑榮表示，美東碼頭很難找替代港口，罷工應該會導致港務...

美光獲利超預期盤後勁揚 記憶體族群同漲

美光（Micron）獲利表現優於預期，盤後股價大漲超過14%，連帶帶動南亞科等記憶體族群同步走高

台股早盤漲逾百點 台積電上揚5元開1010元

台股26日開盤指數為22,841.42點，上漲79.82點，早盤漲逾百點，最高來到22,959.45點。台積電（2330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。