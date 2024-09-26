台積電法說將登場 法人點名受惠族群

美國聯準會日前宣布降息2碼（0.5個百分點），並預告年底前至少再降2碼，預告資金將為第4季行情鋪路。法人指出，台股基本面佳，台積電重回千金之列，資金重新聚焦半導體股，台積電將在10月17日舉行法說會，受惠族群有設備、矽光子、材料，另外，明年將發行的PS遊戲機族群，也是潛力題材。

新光投信指出，繼美國降息2碼確定，中國緊接著降準、降息，全球資金蜂擁至風險性資產，亞股也受惠於資金浪潮，台股中首波受惠的是科技股，包括台積電、IC設計股的力旺、信驊、祥碩、先進封裝指標股京元電子，台股資金重新聚焦半導體股及半導體ETF（指數型股票基金）。

台股反彈，指數挑戰2萬2800點整數關卡，法人表示，加權指數價漲量增延續短多趨勢，預估未來在美、中兩國股市維持多方態勢下，台股有望由權值股領軍繼續上攻，資金將重新聚焦受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求暢旺帶動，以及消費性電子新品備貨效應啟動後的電子利基股。

新光台灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，美國9月在可能軟著陸情況下啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演成長股的領頭羊，而台灣半導體供應鏈為全球科技業的重要樞紐，現階段更成功站穩在AI趨勢浪尖上，值得投資人可趁目前股價估值合理階段，持續低接作分批布局，或者改採定期定額長線擁抱半導體ETF。

展望第4季台股表現，新光投信表示，歷史統計每年第4季從10月至隔年3月，都是台股年底旺季，較容易出現波段行情。