台股盤中漲勢收斂 台積電續強、航運股勁揚

台股今天開高走高，盤中上漲約200點，至22961點附近，蓄勢挑戰23000點大關未果，漲勢稍見收斂，漲點約百點。台積電小漲，維持千元關卡之上，聯發科勁揚逾3%，均發揮穩盤效果，貨櫃三雄勁揚走勢搶眼。

市場靜待美國8月個人消費支出物價指數（PCE）數據，美股收盤互有漲跌，台股今天續漲，開盤躍至22900點之上，盤中上漲約200點，至22961點附近，但隨後漲勢稍見收斂。

至11時30分，台股加權指數上漲92.33點，至22853.93點，成交值新台幣2741億元，電子股漲約0.53%，金融股漲0.19%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.81%。

觀察盤面焦點，上市股中，運輸股、造紙股、半導體股皆漲逾1%。台積電盤中上漲5元，至1010元，漲幅0.5%，鴻海上漲0.8%。

IC設計族群走強，聯發科大漲逾4%，力旺、威盛衝上漲停。

傳產今天接棒續強，受美東碼頭罷工風險大增，貨櫃三雄勁揚，陽明、萬海漲逾3%，長榮漲約1%左右。

高價股方面，台股目前已有15千金，繼台積電衝上千元關卡後，「第16千金候選人」遊戲股鈊象今天漲逾8%，至976元，蓄勢問鼎千元關卡。