投資股市、理財的第一步是先做功課？學者搖頭：是懂得利用「複利」

神奇的雪球：複利

你以前一定看過讓你覺得「這怎麼可能！」的東西。也許是高齡五百歲的樹、跨越整個山谷的彩虹，或是Net­flix影集Magic for Humans的神奇魔術。

就算你了解這些背後的科學原理或運作機制，還是會覺得很神奇。

直到現在，我有時候還是覺得複利很神奇。複利就是我投資的本金長期成長的機制。

例如想一想儲蓄帳戶。你的儲蓄帳戶裡可能有一千澳元，賺取百分之三的利息。存滿一年，你的帳戶大約就會有一千零三十澳元。

在第二年，你就會賺取一千零三十澳元的本金的百分之三。

你的利息又會生息，隨著時間不斷成長，這就是複利。

複利就是錢隨著時間生錢的方式，但最好還是用一個例子說明，比較清楚（為了簡化說明，我們將費用與稅金略去不提）。

假設你每月投資一千澳元，連續投資三十年。你將資金分散投資，平均年報酬率為百分之七，那三十年後，你的投資組合的總值將會超過一百萬澳元。

三十年來，你總共投入的本金是三十六萬澳元，而你的獲利則是包括資本增值，以及你的投資收益。

我們一樣一樣說。所謂資本增值，就是你的投資項目的價值上漲，超過你一開始投入的本金。

假設我以五澳元買進一家公司的股份，現在我的持股價值十澳元，那資本增值就是五澳元。

投資收益就是公司獲利之後，付給你這位投資人的分紅。這個分紅叫做股利，是你的投資組合整體報酬的一部分，但並不是每一家公司，都會發放股利給投資人。

把投資的結果，跟你每個月往儲蓄帳戶存入一千澳元，而不去投資的結果互相比較，你在三十年間投入的本金，同樣是三十六萬澳元。

但平均年存款利率為百分之三，所以你三十年後，大約只累積了五十八萬澳元。這也不是小數目，但把錢存在儲蓄帳戶，是賺不到資本增值的，累積財富的速度也會慢很多。

從表二可以看出，每月投資不同金額，在複利的影響之下，在不同的投資期間能有怎樣的獲利。

表二有二點值得特別注意。

第一，投資的時間越久，投資績效越好。 第二，投資的本金越多，累積財富的速度越快。

要記得，也許你一開始每個月投資一百澳元，但等到你收入增加，就能增加投資金額。

你往複利機器注入的燃料越多，你的投資組合長期而言價值就會更高，你也就能更自由運用時間。不要被這些巨大的數字嚇到，最重要的是要開始行動。

我建議大家用用看複利計算機（moneysmart.gov.au 有個簡單的複利計算機），體驗複利的威力，尤其是一點一滴累積，能發揮的巨大效應。

也許你在想，價值一百萬澳元的投資組合，如何能買到往後的快樂。這是個好問題。這樣的投資組合不僅能帶給你經濟上的安穩，你還能把它轉化為銀行帳戶裡的錢，拿來付帳單、出國度假等等。

至於該如何把投資組合變現，是你該找會計師談的事情（總是會有稅務的問題需要留意），不過大致上有二種選擇，你可以賣出投資部位（資本增值）、也可以花用投資收益。

我們在第十章會再深入討論，但累積財富，就代表無論是現在，還是三十年後，你都能擁有更多選擇。

複利成長的概念並不限於金錢，在人生的每個領域，小小的行動不斷累積，時間一長也會產生驚人的複利效果。想想你的人際關係、身體健康、教育、心理健康，以及職業生涯。

我們一定要了解，現在持之以恒做出的選擇，十年、二十年、三十年後會產生巨大的影響。

有時候要顧及以後的自己並不容易，因為「以後」感覺很遙遠，很不確定。

現在要請你想像三十年後的自己，三十年後的你在做什麼？住在哪裡？最重視哪些人際關係？哪些能帶給你快樂？如果你希望未來的你能如你所願，那現在的你又該怎麼做？

（本文摘自真文化出版《用錢買快樂：找到自己最重視的價值，好好理財，穩穩投資，財富就能幫你買到時間和快樂》，作者：Kate Campbell）