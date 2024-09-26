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罷工壓力大 陽明盤中大漲逾5%、萬海衝破100元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
長灘港空拍下的陽明海運貨櫃輪。圖／港務公司提供
長灘港空拍下的陽明海運貨櫃輪。圖／港務公司提供

距離美東碼頭罷工日越來越近，如果10月1日真的罷工，陽明海運總經理白崑榮表示，美東碼頭很難找替代港口，罷工應該會導致港務全面停擺。同時紅海危機短期難解，貨櫃三雄持續揚帆，萬海（2615）、陽明（2609）盤中漲幅逾5%，萬海更衝破100元大關，長榮（2603）上漲逾2%，挑戰前高。

白崑榮表示，美東碼頭工人最新進度勞資協商談判僵持，罷工可能性是有的，如果罷工成真，陽明第一周要想法子靠港卸貨，第二周則沒有辦法預估。

目前陽明已經宣布加收相關費用，除了加收港口服務中斷附加費，還會加收 GRI 附加費用，最少要加收兩種附加費用。而2024年會漲多少，目前無法預估，因為美東罷工所有服務美東的航線船公司都會受影響，罷工時間長短將影響運價走勢。

至於美東罷工船舶轉往美西的可能性，陽明也表示，美國內陸運輸沒有這麼大的量可以吸收，對於業界來說不是一個好的選項。

碼頭工人將罷工的消息讓全球大搶艙，海運市場傳出，美東貨物大舉湧入美西，往美西航線的艙位爆滿，甚至10月啟航的第二班船，都已經很難接單，因為艙位塞爆了。

物流業者指出，罷工一天影響可能長達一個月，若罷工兩周，對全球海運供應鏈將造成衝擊，其直接影響就是運輸大亂、運價大漲。美國海事聯盟表示，如果碼頭工人罷工兩周，代表港口直到2025年才能恢復正常營運。

貨櫃三雄持續走強，萬海今再度強漲，盤中一度衝至106元，突破百元關卡，漲幅逾4%；陽明也帶量上漲，一度漲至74.9元，漲幅逾5%，長榮相對漲幅較小，上漲逾1%，但股價仍持續向上墊高。

碼頭 罷工 航線 萬海 陽明海運

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