美光獲利超預期盤後勁揚 記憶體族群同漲
美光（Micron）獲利表現優於預期，盤後股價大漲超過14%，連帶帶動南亞科等記憶體族群同步走高。
受惠高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，美光2024會計年度第4季資料中心伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）營收創單季歷史新高。美光第4季DRAM位元出貨量持平，平均銷售單價上揚約15%，營收達53億美元，季增14%。
美光第4季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）量價齊揚，位元出貨量增加7%至9%，平均銷售單價上揚7%至9%，營收達24億美元，季增15%。
美光第4季整體營收77.5億美元，季增14%，毛利率36.5%，優於預期的33.5%至35.5%，淨利13.4億美元，每股純益1.18美元，優於預期的1至1.16美元。
美光預期，2025會計年度第1季營收將約85億至89億美元，毛利率38.5%至40.5%，每股純益1.66至1.82美元。
美光盤後股價大漲逾14%，連帶帶動南亞科等記憶體族群同步走高。南亞科盤中達50.1元，上漲5.91%；威剛達95元，上漲逾6%；十銓更強攻漲停，達119元。
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