台股早盤漲逾百點 台積電上揚5元開1010元

台股26日開盤指數為22,841.42點，上漲79.82點，早盤漲逾百點，最高來到22,959.45點。台積電（2330）開盤價為1,010元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數已成功站穩所有均線。美國Fed低利政策明朗，中國大陸公布刺激經濟發展政策多重利多加持，投資人信心大增。台股成交量能逐步升溫，資金回流有利股市表現，擇優布局偏多操作。

操作題材可留意：

1.智慧AI題材可留意─第五年舉辦的2024鴻海科技日10月8、9日登場，適逢鴻海50周年將擴大舉辦，展示內容以人工智慧AI為主軸，展出在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用的場景。AI應用於工業製造及生活日常領域的相關概念題材，可望在近期成為市場投資人關注焦點。

2.台積電超級法說會概念股─台積電10月17日法說會，台積電7、8兩月累計營收高達5,078.19億元，不僅已達第2季營收6,735.1億元75%以上，亦達成先前法說會第3季營收高標7,540億元的67.35%。市場預期10月17日法說會可望再度釋出公司營運與產業前景利多，相關概念股可提前擇優布局。

周三（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,914.75點，下跌293.47點、跌幅0.7%；S&P500指數下跌0.19%；那斯達克指數上漲0.04%；費半指數上漲0.8%。台積電ADR漲0.21%；美光股價盤後大漲10%以上，這家美國最大的記憶晶片製造商對本季營收發出強勁預測，受益於對人工智慧（AI）設備的需求。

美國周四將公布每周申請失業救濟人數和耐用材訂單；周五美國商務部將公布備受關注的個人收入和支出數據，以及聯準會（Fed）偏好的通膨指標。根據 Tradeweb 的數據，10 年期公債殖利率從周二的3.736% 升至3.781%。 自Fed上周降息以來，長期公債收益率不斷攀升。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，Fed在11月會議降息50個基點的機率已從本周50%上升至 57.4%。

三大法人周三集中市場合計買超497億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超347.3億元，投信買超21.4億元，自營商（自行買賣）買超79.8億元，自營商（避險）買超48.4億元。

永豐期貨說，台指期周三上漲299點至22,792點，正價差為30.4點。籌碼面部分，三大法人買超498.12億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,437口至10,715口，其中外資淨空單增加2,541口至34,290口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少117口至12,399口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在22,200點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在21,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31下降至1.22。VIX指數上升0.91至21.8。外資台指期買權淨金額0.44億元 ; 賣權淨金額0.91億元。整體選擇權籌碼面偏空。